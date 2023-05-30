Арнольд Шварценнегер объяснил отказ от участия в «Неудержимых 4»

Актер Арнольд Шварценеггер заверил, что фанатам франшизы «Неудержимые» не стоит ждать его появления в четвертой части. Об этом пишет Comicbook.

«В первой части я снялся в качестве услуги Слаю (прозвище Сильвестра Сталлоне — «Газета.Ru») — одним днем, в субботу, мы сняли нужную сцену за два часа. А потом Слай мне и сказал: «О, слушай, а давай ты снимешься и во втором фильме?» — мы отсняли нужные сцены еще за выходные. Потом мою роль расширили на третью часть, но теперь все закончилось», — подчеркнул Шварценеггер.

Ранее Дольф Лундгрен признался, что чуть не ударил Сталлоне на съемках «Неудержимых». Лундгрен признался, что в перерыве позвонил супруге и сказал ей, что готов ударить Сталлоне из-за токсичного поведения коллеги. Однако до драки не дошло: Сталлоне подошел к коллеге и извинился за критику. «У нас было несколько стычек за многие годы, но что я могу сказать, он сумасшедший итальянец. Я думаю, он знает, что я всегда уважал его и любил, и я думаю, именно поэтому мы все еще друзья», — отметил артист.