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Филипп Киркоров похвастался, что спел дуэтом с самыми красивыми женщинами России

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Певец Филипп Киркоров похвастался, что ему удалось спеть дуэтом со всеми красивыми женщинами-артистками в России. Об этом пишет PROZvezd.

«Мне судьба подарила возможность спеть дуэты с самыми красивыми и классными женщинами, актрисами нашей страны. Они все начинаются на «А» и заканчиваются на «А». Крайняя работа с Анной Асти», — напомнил Киркоров.

Он продолжил перечислять артисток на букву «А», с которыми ему удалось поработать. В этот список попала Ани Лорак, Анна Марув, Анастасия Стоцкая, а также дочь Киркорова Алла-Виктория и Маша Распутина, настоящее имя которой — Алла Агеева. Примечательно, что Киркоров предпочел не называть свою экс-супругу Аллу Пугачеву.

Ранее Киркоров признался, что влюбился.

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