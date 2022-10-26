Актер Бычков рассказал, как поздравил режиссера Масленникова с 90-летием от имени английской королевы

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Актер Виктор Бычков рассказал о самой запоминающейся встрече с режиссером Игорем Масленниковым. Этим он поделился в беседе с ФАН.

Бычков вспомнил, как необычно поздравил режиссера с 90-летием. Он подарил ему сертификат, гласивший, что Масленников вошел «в клуб 90-летних». Листок был оформлен в стиле бланка английского королевского дома и заполнен якобы правительницей Великобритании. По словам артиста, англоговорящий человек помог ему с письмом. В нем были упомянуты известные работы режиссера, включая «Зимнюю вишню» и «Шерлока Холмса». Бычков добавил, что Масленникову было очень приятно.

«За каждое прожитое десятилетие мы принесли по баночке икры, а десятую баночку для того, чтобы он получше распробовал. Он очень смущался, говорил, что это очень много», — поделился Бычков.

Игорь Масленников скончался 17 сентября в возрасте 90 лет. 21 сентября прошло прощание с режиссером в Санкт-Петербурге.

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