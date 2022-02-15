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Объявлены ведущие церемонии вручения премии «Оскар»

Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс проведут «Оскар»

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Global Look Press

Американская киноакадемия объявила имена ведущих церемонии вручения кинопремии «Оскар-2022» в эфире программы Good Morning America.

Церемонию проведут актрисы Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Женское трио получилось максимально инклюзивным: Шумер активно говорит о бодипозитиве, Холл и Сайкс — афроамериканки, а последняя также является открытой лесбиянкой.

94-я церемония вручения наград от Американской киноакадемии пройдет 27 марта.

8 февраля Американская киноакадемия огласила список номинантов на премию «Оскар» 2022 года. На звание лучшей картины претендуют в том числе «Белфаст», «Не смотрите наверх», «Дюна», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Власть пса» и «Вестсайдская история». Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков дал собственные прогнозы результатов вручения премии, а также порассуждал о том, насколько «Оскар» и другие премии актуальны сегодня.

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