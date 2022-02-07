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Умерла спевшая в 1000 болливудских фильмах певица Лата Мангешкар

«Соловей Индии» Лата Мангешкар умерла от последствий коронавируса

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Rahul Sadhukhan/Global Look Press

Индийская певица Лата Мангешкар скончалась на 93-м году жизни, сообщает The Sun.

Голос артистки, которую называли «соловьем Индии», звучит в более чем 1000 болливудских фильмах — она подарила свой голос «непоющим» актрисам.

Мангешкар скончалась 6 февраля в одной из больниц Мумбая. Смерть наступила от осложнений, связанных с коронавирусом. С болезнью она боролась в течение четырех недель, сдав положительный тест на коронавирус 8 января.

Соболезнования в связи со смертью Латы Мангешкар принес премьер-министр Индии Нарендра Моди. «Добрая и заботливая сестра Лата покинула нас. Она оставила нацию с бездной, которую не заполнить. Будущие поколения будут знать ее как оплот индийской культуры, женщину, чей мелодичный голос имел несравненный дар завораживать людей», — написал он в социальных сетях.

Лата Мангешкар родилась 28 сентября 1929 года и запела с пяти лет при поддержке отца Динаната Мангешкара, оперного певца и театрального актера. Свою первую песню она записала в 13 лет. Всего она записала 25 тыс. песен, ее голос звучит и в голливудских фильмах — «Вечное сияние чистого разума», «Жизнь Пи», «Пряности и страсти».

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