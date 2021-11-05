Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Белоруссии оценили сотрудничество с рынком России 15:36
Плющев: Овечкин не считает, сколько шайб отделяет его от рекорда Гретцки 15:21
Появилось видео начала конфликта перед нападением на отца с ребенком... 15:18
PR-менеджер Болотова: у меня было два мировых контракта — со Смоловым и... 15:17
Возгорание произошло на шахте «Таштагольская» в Кузбассе 15:16
Песков прокомментировал слова депутата парламента Белоруссии о Крыме 15:12
Посольство России в Германии отреагировало на гибель своего сотрудника 15:01
Плющев: Овечкин подготовился к этому сезону лучше, чем к предыдущему 14:59
Генпрокуратура России одобрила решение суда Нидерландов по отмене выплат по делу... 14:57
МИД Украины выразил протест после приезда Путина в Севастополь 14:57

Алла Пугачева, Монеточка и другие звезды перепели хиты группы t.A.T.u

close
100%
Reuters

Звезды российской эстрады, среди которых Алла Пугачева, София Ротару, Вера Брежнева и Монеточка, перепели песни известной отечественной поп-группы t.A.T.u по случаю 20-летия самого популярного альбома дуэта «200 по встречной». Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Альбом, получивший название «Трибьют t.A.T.u», стал доступен слушателям 5 ноября. Пугачева и Ротару перепели хит «Нас не догонят», Вера Брежнева — песню «30 минут», а участница конкурса «Евровидение» Манижа — «Не верь, не бойся, не проси».

Ранее бывшая солистка группы Лена Катина заявила, что трибьют-шоу t.A.T.u, запланированное на весну 2022 года, сложно назвать совместным концертом, несмотря на то, что в нем будут принимать участие обе участницы распавшейся группы.

Свое мероприятие Волкова и Катина называют «официальным» в отличие от того, которое устраивает соавтор многих песен группы, композитор Сергей Галоян. 5 ноября выйдет трибьют-альбом группы, для которого спели Манижа, Рита Дакота, IOWA и еще более 20 артистов. Волкова и Катина отказались от участия в этом проекте.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть