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Дочь попавшего в реанимацию Валерия Гаркалина рассказала о его сопутствующих заболеваниях

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Дочь российского актера Валерия Гаркалина, который накануне попал в реанимацию из-за коронавируса, рассказала в беседе с kp.ru о тяжелых сопутствующих заболеваниях отца.

Нина Гаркалина заявила, что у отца диагностировали сердечную недостаточность, которая могла стать причиной ухудшения его состояния. Она добавила, что летом артист прошел курс вакцинации двумя компонентами препарата «Спутник V». До этого он также прививался вакциной «КовиВак», однако после этого у него не выработались антитела.

«Но мне бы не хотелось, чтобы сообщение: «Валерий Гаркалин сделал прививку и все равно заболел», широко распространялось. Людей это может насторожить и отпугнуть от вакцинации. Отец — сторонник прививок», — подчеркнула дочь артиста.

Валерий Гаркалин окончил ГИТИС по специальности «Режиссура», играл в спектаклях «Ревизор», «Трехгрошовая опера». Снялся более чем в 90 фильмах, среди которых «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», «Детки напрокат», сериалы «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня» и др.

Ранее представитель Гаркалина рассказала, где он мог заразиться COVID-19.

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