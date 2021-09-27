Måneskin выступят в России в 2022 году

Итальянская рок-группа Måneskin, победившая на «Евровидении-2021», приедет в Россию в рамках большого концертного тура. Об этом артисты сообщили в Instagram.

В настоящее время группа продолжает работу над новым альбомом, который презентует в следующем году в 16 городах Европы. 9 марта Måneskin выступят в Москве, а 11 марта встретятся с поклонниками на концерте в Санкт-Петербурге.

Этим летом музыкальный коллектив уже приезжал в Москву на фан-встречу.

Группа Maneskin основана в 2015 году вокалистом Дамиано Давидом, басисткой Викторией Де Анжелис, гитаристом Томасом Раджи и барабанщиком Итаном Торкио. Мировая известность пришла к музыкантам после победы на конкурсе «Евровидение-2021» с песней «Zitti E Buoni».