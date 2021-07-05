Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков

Рэпер Моргенштерн подал в суд жалобу на штраф в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Апелляционная жалоба на решение Зюзинского городского суда в отношении Моргенштерна Алишера зарегистрирована в Московском городском суде. Рассмотрение назначено на 7 июля», — сказали в пресс-службе.

Ранее Зюзинский суд признал Моргенштерна виновным по административной статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». В результате ему назначен штраф в 100 тыс. руб.

Адвокат музыканта Сергей Жорин утверждал, что в рамках дела были проведены несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, не было фактического судебного разбирательства, были отклонены все ходатайства. В связи с этим защита обжаловала решение столичного суда.

Заявление на Моргенштерна написал экс-депутат Дмитрий Носов. Претензии полиции к Моргенштерну связаны с текстами песен «Розовое вино 2» и Family. Сначала артист был привлечен по статье как физическое лицо, впоследствии протокол был составлен на него как на индивидуального предпринимателя.