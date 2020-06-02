Дробыш рассказал про любовников олигархов в шоу-бизнесе

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш в эфире передачи «Однажды» на НТВ рассказал о любовниках олигархов в шоу-бизнесе.

По словам Дробыша, он не раз отказывался сотрудничать с такими артистами. «Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше», — поделился продюсер, призвав коллег зарабатывать себе состояние на настоящих талантах.

Так, Дробыш подчеркнул, что горд тем, что за записанную с «Бурановскими бабушками» песню заработал несколько сотен тысяч долларов.

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