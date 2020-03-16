Под Петербургом возбудили дело по факту разрушения музея «Дорога жизни»

В Ленинградской области возбуждено дело о разрушении здания музейного комплекса «Дорога Жизни», входящего в состав Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК России.

По данным следственной группы, были обнаружены признаки преступления, квалифицируемого по статье «Нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия».

В СК уточнили, что экспозиция музея размещена в здании, которое нуждается в ремонте. Таким образом, условия эксплуатации здания и хранения экспонатов не соответствуют предъявляемым требованиям».

Музей «Дорога Жизни» расположен в здании, которое с 1988 года является объектом культурного наследия. Экспозиция посвящена подвигу воинов Ленинградского флота, Ладожской военной флотилии, которые осуществляли связь Ленинграда со всей страной в период блокады города. Выставка была открыта в 1972 году.

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