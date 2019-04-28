Лобода встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Певица Светлана Лобода лично встретилась с ребятами, которые уступили дочери Алсу Микелле Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети». Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники в эстрадных кругах.
Как отмечается, во время встречи артистка вручила своим любимчикам премии.
До этого Лобода дала понять, кто на самом деле победил на «Голосе».
В своем инстаграме она разместила фотографии, среди которых не было победительницы конкурса — дочери Алсу. Пользователи сочли, что певица разместила снимки тех ребят, которые заслуживали победу, и поблагодарили ее за это.