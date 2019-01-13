Наследники Майкла Джексона возмутились новым фильмом об отношениях певца с детьми
Наследники американского певца Майкла Джексона считают, что документальный фильм «Покидая Неверлэнд», который в январе покажут на кинофестивале Сандэнс, а также на телеканале HBO, является «возмутительной» попыткой опорочить певца. Об этом сообщает Reuters.
Также наследники заявили, что фильм будет «жалкой» попыткой заработать на известности Джексона.
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Ожидается, что в этом фильме расскажут о том, как певец совершал сексуальные действия в отношении детей.
Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о том, что Джексона снова обвинили в педофилии.