СМИ: в колонии Сенцова посетило вдохновение

Украинский режиссер Олега Сенцова, осужденный за терроризм на территории России, начал работать над сценарием своего нового фильма. Об этом пишут «Известия».

По словам замдиректора ФСИН Валерия Максименко, Сенцов занимается творчеством и приступил к написанию сценария для будущего фильма.

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«Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Поэтому вдохновение его не покидает», — сказал Максименко.

Он добавил, что Сенцов находится под постоянным наблюдением врачей.

Ранее Европейская внешнеполитическая служба назвала Сенцова нарушением международного права.