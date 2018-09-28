Опубликован первый трейлер военной драмы о начале «Дороги жизни»

Первый трейлер военной драмы «Спасти Ленинград» был опубликован на официальном YouTube-канале компании Universal Pictures Russia.

Фильм посвящен реальным событиям, которые положили начало «Дороге жизни» из блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

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События фильма разворачиваются в сентября 1941 года. Его главные герои — влюбленные Костя и Настя оказываются вместе на барже, на которой находятся люди, которых должны вывезти из города, попавшего в блокаду. Ночью происходит шторм и корабль терпит бедствие, однако к месту крушения первыми добираются не спасатели, а самолеты врагов.

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