Егор Крид подал в суд на Мизулину. Она называла его «главным скамером страны»

Поп-исполнитель и рэпер Егор Крид подал иск о защите чести и достоинства против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. По данным МК, причиной стало то, что глава ЛБИ назвала музыканта «главным скамером страны» из-за рекламы онлайн-казино на стримах. Весной Мизулина заявила, что аккаунт Крида заблокировали на Twitch за незаконную рекламу казино. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Иск к Мизулиной

Российский певец Егор Крид подал иск в Замоскворецкий суд Москвы против главы «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерины Мизулиной, следует из электронной картотеки дел.

Согласно данным картотеки, иск подан по статье «О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам».

Как уточняет газета «Московский комсомолец», причиной стали слова Мизулиной об артисте. Она называла его «главным скамером страны» из-за рекламы онлайн-казино на своих стримах.

В переводе с английского это слово означает «мошенник». По данным издания, дело пока не приняли в производство.

В октябре Мизулина сообщала, что в отношении певца полиция проводит проверку из-за «незаконной деятельности по организации и рекламе азартных игр».

В июне 2023-го Крид подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Telegram-каналу Mash. Артист требовал взыскать с издания 4 млн рублей из-за публикации новости о гонораре певца за участие в проекте «Разговоры о важном».

Реклама онлайн-казино

26 апреля Мизулина заявила, что аккаунты Крида и двух популярных российских блогеров Вячеслава Леонтьева (Buster) и Константина Смоляра (PlohoyParen) заблокировали на стриминговом сервисе Twitch за незаконную рекламу онлайн-казино.

«Егор Крид, Buster и PlohoyParen заблокированы на платформе Twitch. Это связано с тем, что их страницы внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзором после обращения Лиги безопасного интернета по незаконной рекламе онлайн-казино у этих стримеров», — сообщила тогда Мизулина.

За несколько дней до этого Мизулина заявила о внесении в реестр запрещенных сайтов аккаунтов 15 популярных блогеров на Twitch и на платформе Kick, а также в Telegram из-за рекламы онлайн-казино. Помимо Крида, речь шла о каналах Виктора Нигрини, Олега Горбенко, Альберта Васильева, Игоря Лысаковского, Арена Зурабяна, Николая Лебедева (известного как Некоглай), Юрия Хованского, Александра Зубарева, Игоря Сайганова, Ильнура Хафизова, Андрея Бурима, Гусейна Гасанова, Кирилла и Александра Волынкиных.

Решение о блокировке приняли после двух обращений «Лиги безопасного интернета». Организация впервые подняла тему незаконной рекламы онлайн-казино в ноябре 2022 года. С конца января 2023 года ЛБИ делала неоднократные публичные предупреждения стримерам, которые размещают подобные объявления на своих страницах.

В начале августа Егор Крид сообщил, что его канал разблокировали после 99 дней бана. «Добро рано или поздно всегда побеждает зло», — прокомментировал ситуацию музыкант.

Кто еще грозит Мизулиной судом

Продюсер музыканта XOLIDAYBOY (настоящее имя Олег Минаев) Ульяна Почеко 26 октября пригрозила судом главе «Лиги безопасного интернета». По ее словам, Мизулина раскритиковала артиста, из-за чего пострадали его репутация и финансовое положение.

Глава ЛБИ до этого заявляла, что инициирует проверку якобы имеющих место антироссийских высказываний Минаева и его продюсера, предоставив правоохранительным органам выдержки из интервью музыканта. 6 ноября певцу вручили повестку в военкомат, когда он находился в аэропорту Минеральных Вод во время гастролей по Ставропольскому краю.