Егор Крид о выступлении в Лужниках: «Куда ты замахнулся, малой?»

Певец Егор Крид признался на прямой трансляции в Twitch, что сильно переживал из-за своего грядущего концерта в Лужниках.

Крид заявил, что выступление в крупнейшем спортивно-развлекательном комплексе в России и Европе – это большая ответственность. Артист переживал, что не готов к ней.

«Это очень ответственно: «Куда ты замахнулся, малой? Ты самый молодой артист, который будет собирать Лужники. Нет, ты еще не готов», — поделился певец.

Концерт Крида в Лужниках станет самым большим в его карьере. Певец поразился тому, что смог продать 75% билетов без рекламы за полгода до выступления. Он считает, что сможет собрать стадион. Концерт пройдет 30 августа 2025 года.

Егор Крид начал сольную карьеру в 2011 году под псевдонимом KReeD. Сейчас он выступает под именем Егор Крид. На данный момент он выпустил пять студийных альбомов: «Холостяк», «Что они знают?», «58», «Pussy Boy», «Меньше чем три». За свою карьеру артист был номинирован на премии RU.TV, МУЗ-ТВ, «Золотой граммофон», ЖАРА Music Awards.

Ранее Анита Цой выиграла почти миллион рублей в суде.