Кассация отклонила жалобу Крида, требовавшего от Мизулиной миллион рублей

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение суда, отказавшего певцу Егору Криду (настоящее имя Егор Булаткин) в иске к «Лиге безопасного интернета» и ее главе Екатерине Мизулиной. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

В иске Крида говорится, что Мизулина в ходе прямой трансляции XII Международного форума безопасного интернета в «VK Видео» назвала его «главным скамером страны», в связи с чем его репутации как блогера и исполнителя был нанесен вред. Он требовал опровергнуть это заявление.

Судом первой инстанции в удовлетворении иска было отказано. При разрешении спора была экспертиза, по результатам которой было установлено, что слово «скамер» не имеет общеупотребительных аналогов в русском языке и не входит в словари русского языка. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение без изменения.

Булаткин с этим не согласился и обратился с кассационной жалобой в Первый кассационный суд общей юрисдикции, однако он оставил принятые по делу решения нижестоящих судов без изменения.

Иск о защите чести и достоинства против главы «Лиги безопасного интернета» был подан Кридом в ноябре 2023 года. Он требовал от нее один миллион рублей и опровержение слов про скамера.

Ранее доходы бизнеса Егора Крида упали на 70%.