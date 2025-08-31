На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео страстного поцелуя Егора Крида и танцовщицы на шоу с маркировкой 12+

Егор Крид поцеловал в губы танцовщицу на шоу в «Лужниках»
true
true
true

Российский рэпер Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) во время концерта в «Лужниках» страстно поцеловал танцовщицу. Видео опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Алена Жигалова.

«Вот только певец, кажется, забыл, что возрастная маркировка мероприятия была 12+», — прокомментировала ролик автор канала.

По данным kp.ru, вчерашнее выступление певца собрало около 80 тыс. зрителей. После часовой задержки шоу началось с фильма о 31-летнем исполнителе и видео на песню «Одиноко».

Телеведущая Яна Чурикова в своем Telegram-канале назвала эротичный танец и страстный поцелуй Крида с танцовщицей на сцене «неловким моментом».

«Многие подростки, целевая аудитория Егора, пришли на концерт с родителями. И как потом доказывать предкам, что тут безопасная зона?» — написала она.

В марте певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) во время сольного концерта в «Live Арене» объявил главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину своей девушкой. На видеозаписи женщина стояла рядом с исполнителем на сцене в белом платье и улыбалась. Shaman обратился к ней и зрителям и объявил, что они с Мизулиной пара.

Ранее Бузова поцеловалась с Киркоровым на концерте Билана.

