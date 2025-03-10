Поцелуй на глазах у всех: Shaman и Мизулина подтвердили роман

В воскресенье, 9 марта, во время концерта «Ты моя» в столичном комплексе Live Арена 33-летний певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) объявил, что состоит в отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял.

«Официально заявляю при всех — мы пара, мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?» — спросил Shaman.

Мизулина ответила «да», молодые люди поцеловались, после чего артист начал петь: «Я тебя искал долго, падал столько раз больно...»

Впервые на публике молодые люди пересеклись в 2023 году. С тех пор ходило немало слухов об их отношениях. Сами они подливали масла в огонь: публиковали совместные фото и записывали кружочки в Telegram.

В День народного единства в ноябре 2023-го Мизулина опубликовала видео, в котором исполнила гимн России с Shaman. Позже она писала, что песни артиста ее «согревают», а он в свою очередь подарил ей цветы и добавил, что они «прекрасно общаются».

В сентябре прошлого года Shaman подтвердил, что разводится с супругой Еленой Мартыновой. Он назвал это решение совместным и объяснил, что времени на личную жизнь им не оставил график работы.

В конце февраля на концерте в московской школе №1409 Shaman и Мизулина сымитировали поцелуй, певец в этот момент прикрыл лица рукой. Четырнадцатого февраля артист записал клип на песню «Я останусь с тобой», в котором снялась 40-летняя Мизулина. Позже он опубликовал видео совместного ужина дома.