Концерт Егора Крида в «Лужниках» сравнили с «голой вечеринкой»

Мизулина попросила СК и Генпрокуратуру проверить концерт Егора Крида
Пресс-служба универмага «Лето»

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в Telegram-канале назвала концерт Егора Крида в «Лужниках» «голой вечеринкой».

По словам Мизулиной, ей поступает тысяча писем от озабоченных родителей, которые возмутились «развратными действиями» на концерте Крида. Она пояснила, что многие недовольные сопровождали своих несовершеннолетних детей на выступление. При продаже билетов маркировка мероприятия была 12+.

Мизулина заявила, что направит обращение в СК и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в связи «с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних».

«Три с половиной года идет СВО. Наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ Президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»? Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны?» — пожаловалась Мизулина.

В августе Крид во время концерта в «Лужниках» страстно поцеловал танцовщицу.

Ранее Бузова поцеловалась с Киркоровым на концерте Билана.

