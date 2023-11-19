Егор Крид подал иск против Мизулиной о защите чести и достоинства

В Замоскворецкий суд поступил иск рэпера Егора Крида против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает mk.ru.

Издание подчеркивает, что дело пока не приятно в производство. Его детали неизвестны. При этом mk.ru предполагает, что Крида возмутило заявление Екатерины Мизулиной, в котором она назвала музыканта «главным скамером страны» из-за рекламы онлайн-казино на своих стримах.

В апреле 2023 года Роскомнадзор внес канал рэпера Егора Крида в реестр запрещенных сайтов. Это случилось после обращения «Лиги безопасного интернета» к ведомству с просьбой принять меры в отношении ряда блогеров из-за незаконной рекламы онлайн-казино.

Позднее Екатерина Мизулина в Telegram-канале сообщила, что рэпера Егора Крида заблокировали на платформе Twitch.

При этом еще 17 февраля сообщалось, что Крида, Мэддисона и Хованского хотят уголовно наказать за незаконную рекламу онлайн-казино, наркошопов и других незаконных товаров и услуг.

Ранее полиция сорвала концерт Славы Комиссаренко в Чехии.