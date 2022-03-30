Акции и санкции

Антироссийские санкции и ответные меры изменили условия, в который существовал финансовый рынок России. 10 марта глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что страны Запада начали экономическую войну против России. Валютные резервы Банка России в размере 300 млрд долларов были «заморожены» или, проще говоря, украдены. На все операции ЦБ РФ было наложено эмбарго, включая попытки продать монетарное золото, хранящееся в России. Любые компании, дилеры золотого рынка, при попытке совершить операции с российским золотом автоматически попадают под американские санкции. Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association) приостановила действие статуса надежных поставщиков (LGD) для шести российских заводов драгметаллов. Это отразится на цене нашего золота.

Международные рейтинговые агентства Standard & Poor`s, Moody`s и Fitch практически одновременно снизили суверенный кредитный рейтинг РФ до дефолтного уровня, а затем и корпоративные рейтинги. И это при том, что объем международных резервов России в 640 млрд долларов значительно превышает внешний (государственный и корпоративный) долг! Деньги, вложенные в государственные облигации стран Западной Европы с наивысшим кредитным рейтингом и западные банки, банальным образом заблокировали. Вопрос, почему Центробанк, понимая, что страна с 2014 года живет под санкциями, а президент США периодически объявлял о начале спецоперации, не вывел хотя бы частично наши резервы из активов, превратившихся из безрисковых в токсичные в один момент, остается открытым. Более того, в январе этого года объем вложений России в американские государственные ценные бумаги увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 4,503 млрд долларов.

Спецоперация на Украине вызвала панику на финансовых рынках. Западные инвесторы, прежде активно скупавшие облигации федерального займа и акции ведущих российских эмитентов, попытались разом избавиться от этих активов, вызвав обрушение на всех рынках. Так, фондовый рынок на следующий день испытал падение на 40-50%, курс рубля резко обвалился, превысив отметку 120 руб./долл., подскочили цены на драгоценные металлы, прежде всего, золото. Недаром цена золота считается мерилом страха инвесторов. Цена превысила отметку в 2070 долл. за тр. унцию.

Среди более пяти тысяч санкций, наложенных на российские финансовые и прочие организации: отключение ведущих кредитных организаций от SWIFT, что лишает их возможности проводить операции в долларах США, запрет на ввоз и продажу российским финансовым институтам наличных долларов, запрет на любые сделки с Банком России. Список их можно продолжать довольно долго. Важно отметить, что все они направлены на финансовое удушение российской экономики.

Все это можно было бы пережить менее болезненно, будь в распоряжении Банка России те резервы, которые «западные партнеры» столь бесцеремонно заблокировали. Однако в современной глобализованной экономике все взаимосвязано. Если мы инвестировали в облигации западных государств, то и их инвесторы активно покупали суверенные еврооблигации и облигации корпораций.

Так, банк «Тинькофф Кредитные Системы» разместил евробонды в долларах с ежегодным купоном в 9,25% – за бумагами с такой доходностью европейские инвесторы выстроились в очередь и скупили весь выпуск. Рынок еврооблигаций российских эмитентов всегда был привлекательным в глазах зарубежных инвесторов.

Одной из важнейший защитных мер, примененных Банком России в условиях санкций, стал запрет на выплаты нерезидентам по российским акциям и облигациям в иностранной валюте. В российских рублях – пожалуйста.

Показательно, что 17 марта Россия должна была выплатить держателям суверенных евробондов купон в размере 117,2 млн долларов. По условиям выпуска этих бумаг, если эмитент занимает средства инвесторов в долларах США, в этой же валюте производятся как сами купонные выплаты, так и сам долг (номинал облигации). Это жестко зафиксировано в т.н. ковенантах выпуска (обязательствах, принимаемых эмитентом). Если это условие, равно как и любое другое (просрочка даты платежа и проч.) нарушено, этот факт воспринимается комитетом попечителей, охраняющим правами инвесторов, как «технический дефолт». Если это сигнал о будущей неплатежеспособности, то эмитенту могут объявить т.н. «кросс-дефолт», предъявив ему для досрочного погашения даже те облигации, срок платежа по которым еще не наступил. Ясно, что выдержать подобный «набег кредиторов» не сможет ни одна компания без посторонней помощи.

Минфин РФ, понимая, что денег на выплату купона в иностранной валюте у ЦБ нет, поступил весьма предусмотрительно, избежав технического дефолта. Он подготовил иностранному банку – платежному агенту по данному выпуску евробондов платежное поручение с указанием провести платеж держателям облигаций на сумму 117,2 млн долларов и одновременно платежное поручение на платеж в рублях ЦБ РФ. Оснований для объявления дефолта нет: хотите получить купон в долларах, разблокируйте наши резервы. Если нет – получите платеж в рублях по курсу ЦБ.

Ясно, что США дали поручение банку-платежному агенту провести платеж в долларах, разблокировав резервы РФ. Через неделю ситуация повторилась – 17 марта был проведен платеж на сумму 65,630 млн долларов.

Россия нашла разумный ответ санкциям. В числе ответных мер – предложение европейским импортерам газа оплачивать его поставки рублями, покупая их на Московской бирже. Фактически это равносильно стопроцентной продаже экспортной выручки. Только на этой новости рубль укрепился до уровня ниже 90 руб./долл.



Надо сказать, что самые агрессивные иностранные инвесторы начали скупать «резко просевшие» в цене российские и украинские евробонды. Что ж, подтверждаются слова барона Ротшильда: «Покупать надо тогда, когда на улицах льется кровь».

Таков общий фон событий, влияющих на поведение инвесторов. Понятно, что в первый день после объявления о спецоперации акции рухнули. Наиболее агрессивные инвесторы принялись их откупать, еще не представляя себе масштаба объявленной России экономической войны. К чести Центрального Банка надо отметить, что торги были остановлены и Московская биржа не работала почти месяц, чтобы избежать панических распродаж.

Перед открытием Московской биржи 24 марта Банк России сообщил, что принял меры, препятствующие обрушению рынка: запрет на короткие продажи, запрет на продажу ценных бумаг нерезидентами. К торгам были допущены только акции 33 крупнейших компаний, входящих в индекс Московской биржи. Сами торги шли неполный день – только до 14-00.

Рынок открылся ожидаемым ростом в пределах 15-20% по акциям крупных компаний – экспортеров сырья. Выросли акции ГМК «Норникель», «Газпрома», «Лукойла» и других. Неважно чувствовали себя банки, попавшие под санкции. Главное, что инвесторы, которые были заперты позициях, смогли благополучно их закрыть. Наиболее агрессивные игроки рынка стали активно покупать акции экспортеров. На следующий день, 25 марта, ситуация изменилась – игроки стали фиксировать прибыль.

В понедельник 28 марта биржевые торги в основном проходили под знаком распродаж. Отчасти это вызвало было вызвано снижением цен на нефть вследствие объявленного локдауна в Китае из-за новой вспышки коронавируса. Но были и покупки. Особенно активно покупали акции производителей минеральных удобрений – акции Акрона взлетели на 40%. Также выросли акции компании «Оргсинтез», «ФосАгро», «Куйбышевазота» и акции компаний в области компьютерной безопасности. Голубые фишки снижались. В этот день список торгуемых акций заметно расширился.

В целом ощущение от проходящих торгов двойственное – что-то растет, что-то снижается, но рынок очень тонкий: объем торгов в понедельник был в два раза меньше, чем в предыдущие торговые сессии.

Понятно, что от полноценного падения рынка сдерживает запрет на продажи акций нерезидентами, а также решение ЦБ РФ выкупать акции на 1 трлн рублей из средств ФНБ и buy back своих акций эмитентами.

Вспоминая кризис 2008 года, не могу не провести сравнение с кризисом текущим. В 2008 году российский рынок снижался из-за того, что международные инвестиционные фонды продавали российские активы из-за проблем, начавшихся на американском рынке высокорискованной ипотеки, хотя к России это не имело никакого отношения. Тем не менее, западные инвесторы продавали все рисковые активы на развивающихся рынках, включая российский. Падение носило стремительный характер – индекс РТС снижался по 5-10% в день, и это продолжалось полгода. В итоге индекс РТС сократился в пять раз.

Текущий кризис на фондовом рынке России вызван сложившейся геополитической ситуацией, а также будущими проблемами вследствие беспрецедентных санкций. Причины его гораздо глубже и серьезнее, чем в 2008 году. Очевидно, что нашему рынку предстоит завоевывать доверие крупных инвесторов довольно долго.

С другой стороны, в России уже 17 млн инвесторов в ценные бумаги. Выскажу осторожную надежду, что в случае нормализации геополитической ситуации и частичного снятия санкций можно будет рассчитывать на восстановление российского рынка ценных бумаг. Ясно, что акции экспортеров сырья, нефти, газа, металлов и удобрений будут пользоваться спросом не только у российских, но и у зарубежных инвесторов.

Однако проблема не только в российской экономике: навязанные России санкции имеют и обратный эффект – рост цен на энергоносители в странах запада неминуемо вызовет рост инфляции. Уже сейчас ястребиная риторика ФРС США при ужесточении монетарной политики в условиях рекордной инфляции за последние 40 лет вызывает беспокойство инвесторов. Если при этом ведущие экономики Запада не смогут справиться с рецессией, то мировое хозяйство может скатиться в глубокий кризис.

В данных условиях я могу рекомендовать применять защитные стратегии: покупка облигаций и акций крупных компаний – экспортеров сырья, драгоценных металлов и акций их производителей, банковские депозиты.

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