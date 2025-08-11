Почему Мавроди заслужил медаль?

Поняла вдруг: сегодня повод вспомнить человека, без которого мне наверняка нечего было бы в детстве есть. С рождения Сергея Мавроди — 70 лет!

1994 год. Дела наши дома шли неважно. Страна наконец достроила дом с бесплатными квартирами для преподавателей, который строила с начала 80-х. Нам предстоял переезд. Нужно было делать ремонт. Даже линолеум сами клали. Потом нас затопило. Если бы не Мавроди, на что бы мы ремонтировались, что бы ели, что носили?

Абсолютно убеждена: и МММ, и другая известная пирамида «Хопер-Инвест» существенно притормозили инфляцию, изъяв у населения многие миллиарды. Сколько конкретно денег было вынуто из экономики и Мавроди, и «хопрами», никто толком не почитал. Даже не называют число пострадавших вкладчиков: в случае с МММ указывается, что это от 2 до 15 млн человек.

Что это число означает на практике? До 15 млн россиян сложили свои лишние деньги в пакет, заняли у родственников и отнесли Сергею Мавроди, который непонятно куда их девал. И это только те, кто пострадал после развала пирамиды! А ведь сколько денег «фирма» изымала в ходе работы! МММ спонсировала конкурсы красоты, развлекательные передачи, устраивала городские гуляния и закупала рекламу на телевидении. Фактически эти деньги были изъяты из обихода, потому что на них люди купили бы больше мяса, масла, молока, больше сапог и духов и тем самым взвинтили бы цены. В рекламе обещали, что можно будет и сапоги купить, и в Париж съездить. Несли Мавроди деньги те, кому, грубо говоря, не хватало денег на два сапога, но хватало на один. Человек стоял на распутье: продолжить копить на второй сапог или рискнуть и стать «инвестором».

Представляете, что бы было, если бы все эти деньги пошли не Мавроди и в трубу, а в экономику. Думаю, мне бы точно пришлось горько. Сапоги было бы не купить. Мясо бы вообще только на Новый год и день рождения видели.

Конечно, спас Мавроди. Везде пишут, что правительство не знало, как с ним бороться. Якобы тогдашний премьер Виктор Черномырдин матерился на силовиков, что не могут прикрыть МММ — знал, что рванет.

Ох, подозреваю, что если бы не МММ и прочие пирамиды, рвануло бы куда раньше и не только среди вкладчиков. Черномырдина бы точно снесло в никуда, потому что 1994 год — как раз время, когда бедные проели последнее. Начались задержки зарплат, работы не было, частный сектор экономики толком не развился. Позже среди столичной либеральной интеллигенции будет модным укорять людей: не встроились в рынок, ленились, могли пойти и заработать. А куда пойти, если частных компаний нет и все вокруг бюджетники, которым задерживают зарплату? Занять не у кого. Работа женщине — на рынке торговать «под азербайджанцами», мужчине — бандитизм. Даже в СТО не уйдешь, мало их было. Никаких мужей на час или мастеров по настройке оборудования тогда миллионами не требовалось, ибо не было у людей столько добра, чтобы чинить и настраивать.

Да если бы не изъяли эти предприимчивые граждане у населения излишки, мог бы случиться социальный взрыв. Всем бы хватило. А тут люди побузели да разошлись. Пирамида ударила по самым жадным из жадных и самым осторожным из их же числа. Одни сидели со своими билетами МММ до конца, веря, что рост прибыли составит 20000%. Другие, наоборот, летом 1994 года только понесли к Мавроди свои деньги: полгода смотрели, «проверяли», убеждались, что система работает. Хотя современный человек сегодня уже знает, что в пирамиде деньги получают только первые — за счет последних, то есть тех самых осторожных.

Как людям хватало ума идти в МММ, я до сих пор изумляюсь. Ведь им стали даже не акции продавать. Сегодняшней молодежи расскажешь — не поверят, но Мавроди отказался от идеи акций и стал выпускать билеты с собственным портретом. При покупке билета между ним и доверчивым гражданином не заключался договор: билет считался сувениром, который Сергей Мавроди дарит человеку в обмен на пожертвование в МММ. А когда билеты сдавались, то это Мавроди делал пожертвование, а не выкупал билет. И вот на этот развод люди шли.

Сказать, что именно в те годы постсоветские граждане были дураками, не возьмусь. МММ потом неоднократно реинкарнировалась. Интересно, что гибель «МММ-2011» я предсказала. Как? В стране был период политической нестабильности, митинги, протесты. Разгон новой МММ, во-первых, мог добавить напряженности, потому что до сих пор неизвестно, сколько людей в нее включились, во-вторых, остановил бы вывод из экономики лишней денежной массы. Ничего смешного. «МММ-2011» появилась через неполные 2,5 года после всемирного финансового кризиса. У нас многие еще чувствовали на себе его последствия. Изъятие лишних денег и перераспределение их в пользу более крупных «вкладчиков» — это всегда перераспределение в пользу более дорогого сегмента потребления. Миллион мелких вкладчиков понесли в пирамиду деньги, на которые накупили бы себе в 2011 году миксеров, телефонов, микроволновок — то есть небольшие излишки. Их деньги достались уже сотне тысяч человек, на полученное каждый из них мог бы купить машину поновее или трижды слетать в Таиланд. Подорожали бы машины и полеты в Тай, а не микроволновки с телефонами. Выгода понятна?

Прихлопнулось это дело, по совпадению, аккурат тогда, когда страна миновала кризис и отъелась после 2008 года.

Повторялись ли потом МММ? В сети — да. Говорят, где-то в Африке и даже в США есть миллионы пострадавших от Мавроди. Чудеса...

У нас вроде после 2012 года люди угомонились с Мавроди, даже его криптовалюта MAVRO не взлетела. Но наши люди усиленно вкладывались в другую «крипту». А еще — в коучей, в вебинары успешного успеха. Слали деньги жуликам, которые годами собирают на одних и тех же умирающих детей. Я лично на все эти авантюры смотрю как на эффективный способ изъятия лишней денежной массы. Я бы и Мавроди медаль выдала за борьбу с инфляцией, и марафонщице Блиновской, и Лерчеку с Артемчеком.

Новых борцов с излишками денежных знаков быстро забудут. А вот Мавроди останется в памяти людей навсегда. Приватизация, обесценивание вкладов, гуманитарные потери 90-х и МММ — главные обиды людей старше сорока. Это то, за что государство официально до сих пор не покаялось и никак не объяснилось с народом. Мавроди стал буквально символом обиды.

А еще он виноват в сложившемся недоверии наших людей к журналистам. Вспомните Леню Голубкова, «просто Марию», которые рекламировали МММ. Люди верили телевизору и несли туда деньги. Когда правительство специальным указом запретило рекламу МММ на госканалах, они перемонтировали старые ролики, убрав упоминание МММ. Это как сейчас рекламируют «нулевое» пиво. Частные каналы и вовсе продолжали рекламу МММ едва ли не до 1996 года! Я не раз слышала жалобы журналистов: почему, когда государство начало жестко регулировать медиа, народ не защитил свою прессу? Ответ знают все, кто в 1990-е смотрел на СМИ со стороны народа: не забыли люди ни рекламу приватизации, ни призывы продавать ваучеры. Даже в «Спокойной ночи, малыши!» был персонаж Ваучер, который рассказывал, что бумаги можно выгодно продать на рынке.

Рекламу пирамид и ролики с Мавроди тоже не простили. Ну а как иначе? В самое тяжелое для народа время телевидение пыталось заработать, помогая этот народ раздеть и разуть. Такое не прощают.

Вот ведь как: Мавроди тихо умер, про него давно забыли, а нанесенную им обиду не простили тем, кто должен был в 1994 году от него защитить. И пока живы те, кто его застал, обида не пройдет.

