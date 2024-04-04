Почему от прогрессивного налога проиграют и бедные

Прочитала тут про интересное исследование: наших людей спросили, устраивает ли их единая налоговая ставка 13%. Две трети сказали, что их не устраивает. Считают несправедливым, видимо, когда бедные платят столько же, сколько богатые. Очевидно, что эти люди, выразившие недовольство плоской шкалой, рассчитывают выиграть в случае введения прогрессивной ставки. Население с низкими доходами явно предполагает, что будет освобождено от НДФЛ вообще или получит сниженную ставку.

Вот только, кажется, эти люди ошибаются. Даже если будет введен не облагаемый налогом минимум, что вряд ли, ведь этого никто не обещал. Но, допустим, его введут в размере МРОТ. То есть примерно 20 000 рублей. Сколько у нас людей получают двадцать тысяч? Немного! Чтобы выиграли те, у кого скромные доходы, нужно вводить железное правило: допустим, есть минимум, который всегда остается не облагаемым, будь у тебя доход хоть сорок тысяч, хоть сто. Так, допустим, в Латвии, Великобритании — есть минимальный не облагаемый налогом доход. Если ты зарабатываешь двадцать пять, платишь налог лишь с пяти. Если сто — с восьмидесяти.

Система более или менее справедливая. Но нам ее никто не обещал! Пока даже разговоров об этом не было. Как, впрочем, и вообще об отмене налога для самых несостоятельных. Скорее всего, для людей с маленькими зарплатами оставят 13%. А остальным ставку добавят.

И самое интересное, конечно, кто такие остальные? После послания Владимира Путина Федеральному собранию, когда, собственно, впервые всерьез заговорили о возвращении прогрессивной ставки, в качестве границы, после которой берется прогрессивный налог, назывались 83 тысячи в месяц. Следующий рубеж — 255 тысяч, или 3 млн рублей в год. И затем, видимо, 5 млн в год.

Хорошо, если повышенная ставка будет применяться к сумме, на которую доход человека превышает базовый. Допустим, если вы зарабатываете 100 000, то повышенную ставку применят к 17 000 рублей, то есть 100 000 минус 83 000. По аналогии с сегодняшним налогом на сверхдоходы, который отправляется в благотворительный фонд «Круг добра»: там ставка 15% применяется к годовым доходам свыше 5 млн рублей, именно к сумме превышения.

Это лучший вариант, конечно. Хотя прогрессивный налог с 83 000 рублей ежемесячного прибытка — очень даже странно. Разве может считаться состоятельным человек с таким заработком? Особенно если у него семья.

Представьте: жена в отпуске по уходу за ребенком, одно дите, накоплений 300 тысяч — взнос за ипотеку. Это уже меньше 30 000 рублей в месяц на человека. А еще снимают жилье! Семья не попадает ни на одно пособие, при этом вряд ли кто-то скажет, что с такими деньгами семья удержится в среднем классе. Это почти бедность. Которая будет усугубляться. У прогрессивного налогообложения есть один нехороший нюанс: оно ставит в неудобное положение людей, балансирующих на гранях. Потому что прогрессивная шкала ухудшает положение работника, который только-только перебирается из одной страты в другую.

Приведу пару примеров. Возьмем для наглядности Великобританию. Там есть базовый доход, который не облагается налогом вообще, — это чуть больше £12 000 в год. Это меньше минимальной зарплаты почти в два раза. Человек, который получает £12 570 в год, освобождается от налогов и имеет право претендовать на множество пособий. Сейчас у них стали затягивать бенефитчикам гайки, но еще недавно можно было, сославшись на невозможность заработка, бесплатно получать жилье, талоны на еду и даже оплату телевизионной лицензии! В итоге какая-нибудь мать-одиночка работала официанткой на полставки, носила в службы соцзащиты справки о том, что больше ей часов дать в ресторане не могут, и получала еще в месяц £700-800 разными пособиями. И того в год имела £22 000, например. И ни за что не платила налоги.

Если она пойдет на полную ставку, то будет получать больше £21 000 в год. С £10 000 она уплатит налог 20% — уже минус £2 000. На руки получит £19 000. И не будет иметь никаких бесплатных благ! Вот так!

Или возьмем пример инженера. Допустим, годовая зарплата инженера £50 000. Он платит налог 20% с £37 500, за вычетом минимума. На руках у него остается £42 500. Неплохо. Но хочется роста, правильно?

Он переходит на новую должность. К примеру, старшего инженера. Там уже зарплата £60 000. Прибавка — £10 000 в год. А ставка с нее уже 40%. То есть реально ему прибавят £6000 в год. Или £500 в месяц. За эти деньги он должен сидеть в офисе допоздна, отвечать за провалы коллег, мотаться по командировкам. Если жена не работает, есть дети, то семья может получать какие-то пособия, которые отменят из-за превышения дохода. В итоге даже можно уйти в минус!

Есть мотив? Нисколько. В Британии встречала людей, которые всю жизнь работали официантами в одном ресторане и на вопрос, почему не хотят расти, говорили, что это невыгодно: у официанта с маленькой зарплаты чистыми на руках остается больше, чем у менеджера зала, потому что менеджер уже попадает на повышенный налог и теряет пособия! У нас аналогичная система уже работает, через пособия. Когда люди, которым немного не хватает до двух прожиточных минимумов на члена семьи, получают пособие и имеют больше денег, чем те, кто рвал жилы и добился увеличения зарплаты в полтора раза. При этом первые не имеют никакой ответственности.

Так и будет. Это не говоря о том, что прозвучала идея сверхдоходами считать 3 млн в год, то есть 250 тыс. рублей в месяц. Ну какие это сверхдоходы?

Две трети россиян, которые одобряют прогрессивную шкалу, рассчитывают, что их вообще освободят от налогов. Но не думают, что будет, если из среднего класса в подвальную страту выбросит тех, кто в результате новой системы потеряет небольшой лишний доход и окажется демотивирован брать на себя лишнюю ответственность.

Особенно если прогрессивную шкалу распространят на ИП и самозанятых. Люди просто потеряют смысл вкалывать и нести огромные риски за наемных сотрудников, чтобы получить, допустим, лишние 30 000 рублей, если их сильно уест прогрессивная шкала. Нанимать сотрудников, брать кредиты, ночами не спать, обдумывая планы развития. Все ради чего?

Вы, кстати, знаете, что у нас уже была в России прогрессивная шкала налогообложения? В 90-е, да: от 12% до... 60%. Причем минимальная ставка была на доходы до 42 тыс. рублей, а максимальная — 420 тыс. Разница всего в 10 раз, а ставка — в пять! Там, правда, в связи с инфляцией постоянно пересчитывались планки. Но в целом можно более или менее представить, что нас может ждать. Вряд ли мы пойдем по британскому сценарию и освободим от налогов самых малоимущих. Скорее, останется ставка 13% для тех, у кого минимальный доход, а остальных обложат повышенной, в результате чего люди, балансирующие на границе планок, будут демотивированы стараться.

В целом я, как человек левых взглядов, поддерживаю идею прогрессивной шкалы. Но облагаться повышенным налогом должны действительно излишки.

Сумма, которая аморально превышает доход масс. В богатых странах повышенную ставку платят богачи и средний класс. У нас среднего класса как такового нет. Доход 83 тысячи в месяц — это, конечно, не в среднем классе. Это скромные деньги. И не очень-то понятно, почему они должны облагаться повышенной ставкой.

У нас у бизнеса сверхдоходы. В России в бизнесе, особенно в девелопменте, строительстве, продуктовом ретейле, банкинге сохраняется сверхмаржа. Бизнес нужно облагать прогрессивным налогом, а не обывателя с зарплатой в 80 тысяч. Это будет справедливо и честно. Но у нас пока единоразово снимали налог на сверхприбыль. Жалеют бизнесменов, стало быть.

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