Опасный контент и богатые детки

Просили написать об итогах года.

Из достижений: на днях соцсети наградили меня значком «топовый поклонник» странички Лоры Белоиван. Просили держать знамя крепко, не ронять, мол, новые итоги подводятся каждую неделю, и можно легко утерять статус.

Так-то больше ничего памятного не отмечу.

Поскольку колонок на два абзаца не бывает, то итоги года подводить не буду, а напишу лучше о новости. В России в закон «Об информации» внесут новые поправки. И звучит приятно, и обещает многое. А конкретно наедут на свободу подростков.

Очень я в этом смысле понимаю депутатов Госдумы, которые хотят запретить несовершеннолетним анонимно существовать в сетях. Только по паспорту, как раз и паспорт – с 14. У кого паспорта нет – будем надзирать за родителем. Делается это все не для контроля над нелояльным контентом, не подумайте – а только для защиты подростков от самих себя, и, главным образом, от кибербуллинга.

Я это очень понимаю. Как раз сегодня у подростков, которым преподаю, впервые отняла телефоны. А студентов, которым преподаю, впервые выгнала с телефонами в коридор.

Подросток и студент (бывший подросток) – существо такое специальное, обездоленное, бесправное, водится везде как раз для того, чтоб у него права отнимали. Раньше его секли. Теперь сечь не секут. Эх…

Кибербуллинг – слово умное, модное. По этому поводу мне есть что сказать. А именно, что на нынешнем материале фильм «Чучело» не снять. Но слово популярное, да. Как и популярны оба корня, это слово составляющие.

Упал тут на днях один небольшой ресурс, которым много пользуюсь. Звоню в поддержку, девушка-оператор признает, мол, да, не работает. И несколько раз особенно громко и членораздельно произносит: «на нас идут кибератаки». Прям даже не так, а заглавными буквами произносит: КИБЕРатаки. Прям как драгоценность бережно передает и интимно сообщает. Видимо, долго заучивала. И заучила.

Вот и КИБЕРбуллинг слово не менее модное.

«Именно анонимность в соцсетях специалисты сочли одной из главных причин получившего распространение кибербуллинга». Это Госдума заказала «масштабное» исследование о поведении подростков в сети. «Кибербуллинг набирает обороты», – сказали эксперты. И дали рекомендации об ужесточении законов о доступе детей в интернет. Термин «кибербуллинг» предлагается закрепить в уставах всех образовательных организаций. В прошлом году (итоги года) Роскомнадзор закрыл 500 тысяч групп в соцсетях с «опасным контентом».

Я преподаю детям богатых родителей. Нет, я знала, что бюджетных отделений по нашему направлению нет. А Детская школа при вузе вообще дорогая. Но когда они стали приносить свои работы и по лености сняли у кого что под боком, то наснимали таких своих дворцов, что прям как из знаменитых журналистских расследований.

Не могу сформулировать, как именно я отношусь к этим избалованным детям богатых родителей, которых почти ничего не интересует, которые не подымают глаз от телефонов и при этом только и умеют, что рассказывать о своей депрессии.

Да, они все депрессивные.

Это теперь так модно – гордиться депрессией. Сейчас, кажется, времена нового романтизма, нового сентиментализма. Когда в моде чувства. И публичное проявление этих чувств. До самой даже последней интимности публичное. И чувства эти страдальческие.

Когда они делают свои проекты – так только на две темы: пограничное состояние и депрессия. Не очень я верю и в их поголовную депрессию, и в повсеместный их буллинг, от которого их хотят защищать и на который они так кокетливо жалуются. И буллинг такой игрушечный.

Я вижу много детей, настолько необычных, что в наше время за такую бы странность жестоко запинали бы ногами – в приличной советской школе и в центральном столичном вузе. А эти ничего. Ходят такие странненькие: кто-то заика, кто-то толстяк, кто-то с диагнозом, кто-то гендер-флюид, то есть якобы какого-то не того пола, как всем видно, и ничего – все зовут девочку «он», а мальчика «она» («потому что так просит, значит ему это важно»). Спокойные, уверенные, безмятежные, готовые поржать по любому поводу, и над собой в том числе, а ты сидишь удивляешься, как будто очередную серию «Саус Парка» смотришь. Сомневаюсь, что их вообще можно как-то расшевелить, задеть, обидеть, надавать пощечин, заставить оглянуться.

Ну, новость эта так себе новость, конечно. Попытки что-то проконтролировать через разрешительные процедуры – на повестке регулярно.

Очень сочувствую желанию депутатов поставить под контроль любую коммуникацию. Но будет вечная комедия «полицейские и воры». Одни контролируют – другие из-под контроля убегают. Появятся разного рода анонимайзеры.

Так всегда с любым контролем. Ставишь под контроль продажу оружия – можешь не переживать: явный криминал оружие сохранит. А пострадают те, кто наименее склонен к нарушениям.

Если, бывает, спрашиваю у дедушки, где ты нашел эту бредовую информацию. Источник? Дед всегда отвечает обиженно: «В интернете написали». Никак не могу донести, что интернет это не источник. Интернет это – все.

Что такое сеть и «поведение подростков в сети»? Сеть – это сегодняшнее обозначение политической, социальной, общественной жизни вообще и в принципе свободы слова. Желание «ограничить свободу в сети» – по сути вполне понятное желание контролировать нелояльный контент. А детские порносайты, к ужасу, останутся. Что им сделается.

Вот же бездна вкуса у людей из этой соцсети, упоминание которой строго запрещено на территории РФ. Надо ж такое сочинить.

«Вы признаны топовым поклонником. Значок «Топовый поклонник» выделяет вас среди других пользователей. Статус «Топовый поклонник» обновляется каждую неделю. Проявляйте как можно больше активности, чтобы сохранить статус».

Хитрые черти, знаем ваши ведьмины соблазны, как заманить в соцсеть да там и оставить навсегда. Это только звучит пародийно. А задействует работающий механизм. Мозгу же пофиг, реальные у него достижения или виртуальные. Или абсурдные.

Надо сказать, что та, чьим топовым поклонником я невольно являюсь, ограничила комментарии, и комментировать я ее посты, несмотря на весь свой статус, не могу.

Ох, и сложная же это штука – статус.

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