Почему авторство диверсии против «Северных потоков» уже не так важно

История диверсии против трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток» теперь интересна разве что с точки зрения информационных манипуляций. Как, мол, это делается. Поскольку все, что могло произойти плохого с газопроводами, с ними уже произошло. «Они утонули». Никто в реальности не собирается их восстанавливать, инвестиции более чем в десяток миллиардов долларов похоронены на дне Балтийского моря (оно и не такое видело). Никто в Европе не собирается возвращаться к прежним объемам закупок российского трубопроводного газа, этот рынок потерян на обозримое будущее, а возможно навсегда.

И вот теперь, когда актуальность восстановления трубы ушла в прошлое, посыпались информационные откровения. Они не производят впечатления случайных утечек. Скорее, речь идет о каких-то информационных играх спецслужб в сугубо политических целях.

Сразу в нескольких западных СМИ, включая ведущие американские издания, появились публикации о том, что летом прошлого года ЦРУ якобы старалось отговорить Киев от диверсий против газопровода. Саму наводку о том, что Киев такую диверсию готовит, американские спецслужбы получили от разведки Нидерландов. Согласно этой версии, в июне Украина действительно якобы отменила свой первоначальный план, после чего из Лэнгли прошла команда «расслабиться». Как оказалось, это было преждевременно. План лишь был изменен и уже в сентябре был реализован. По теперешнему утверждению западных СМИ, он был подготовлен под руководством командующего ВСУ Валерия Залужного, а президент Зеленский был к этому непричастен. Разумеется, из Киева тотчас последовали опровержения какой-либо вообще причастности Украины к диверсии. Президент Зеленский лично выступил с опровержением, заявив, что, во-первых, он бы знал о подготовке таких действий, во-вторых, никогда бы их не одобрил.

Такая информационная подача чем-то отдаленно напоминает то, как западные СМИ освещали внутриполитическую борьбу в России в 90-х: когда происходили какие-то неприятные для Запада события, то обычно тоже делалась оговорка, что президент Ельцин к этому лично не причастен, а все это результат интриг пресловутых silovoki и прочих реакционеров.

В этом плане имидж Зеленского, как он сформировался на Западе после начала военного конфликта на Украине, от этой истории пока никак не пострадал и вряд ли пострадает. Он остается и останется «своим», союзником.

На политическом уровне в ряде европейских стран до сих пор продолжаются споры о том, способна ли была Украина силами менее чем десятка водолазов и довольно скромной по размерам яхты осуществить столь сложную в техническом плане диверсию. Этот скепсис разделяют многие и в России. Тут, видимо, сказывается еще и чисто психологический момент: признать, что газопровод взорвали коварные, могучие и вездесущие американские спецслужбы, гораздо легче, чем признать, что это сделала горстка каких-то украинских спецназовцев фактически на любительском уровне.

Ранее в европейских СМИ уже появлялась информация о том, что в ходе расследования, которое ведут сразу несколько стран, выяснилось, что основной версией стала версия о так называемом украинском следе. Но при этом до сих пор говорилось деликатно о некоей «проукраинской группировке», которая якобы не имела прямого отношения к официальным властям страны и действовала, имея опорную базу в Польше. Теперь говорят, что это не «проукраинская группировка», а именно украинская.

При этом наивно ожидать, что со стороны европейских столиц и Вашингтона последуют какие-либо официальные осуждения подобных действий против объекта критической инфраструктуры, который принадлежал отнюдь не только российскому «Газпрому».

По многим причинам. Во-первых, это действия «своих», поэтому критиковать союзника в разгар военных действий считается просто недопустимым. Во-вторых, также наивно полагать, исходя из расхожих у нас упрощенных трактовок, что Киев является слепой марионеткой в руках США и действует только по его команде. Это не так. Даже самые верные союзники Америки обладают определенной свободой действий в принятии самостоятельных решений. В-третьих и в-главных, распространяемая нынче версия вообще может не иметь прямого отношения к действительности. А ее главная цель заключается в том, чтобы перебить в информационном плане опубликованную несколько недель назад версию американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, согласно которой диверсию осуществили американские спецслужбы при поддержке спецслужб одной из североевропейских стран, но по прямому распоряжению Джо Байдена.

Теперь же ЦРУ посылает Москве как бы сигнал: мол, это не мы, это все украинцы, мы же соблюдаем определенные правила игры и вам советуем делать то же самое, а не то… Тут стоит вспомнить резкое заявление на днях зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что, мол, теперь у Москвы развязаны руки для ударов в том числе по трансатлантическим кабелям, по которым идет трафик интернета. В США явно другое представление насчет того, у кого для чего «развязаны руки».

Впрочем, версия Хирша, построенная на рассказе всего лишь одного анонимного источника, выглядит столь же фактологически бездоказательной, как и нынешняя «украинская» версия. Однако и это уже не является принципиально важным.

Отдельно стоит отметить позицию Германии, которая внешне спокойно отнеслась к сообщениям о том, что Украина, военную поддержку которой Берлин неуклонно наращивал все последние месяцы, ранее якобы нанесла ФРГ такой «удар в спину». Поскольку в газопровод сильно вложились в том числе и немецкие компании. Как же так, почему Берлин не выразит хотя бы свой реприманд Киеву в таких условиях? – наивно возмущаются некоторые. На самом деле, произошедшее было на руку Берлину, поскольку избавило его от необходимости делать собственный весьма непростой политический выбор и принимать решение об окончательном отказе от поставок газа по «Северному потоку».

В то время в Германии еще шла довольно ожесточенная борьба между двумя фракциями по этому вопросу. Одна требовала окончательного разрыва отношений с Россией и полного прекращения импорта российского газа. Вторая опасалась, что экономике Германии будет в результате нанесен непоправимый ущерб, а потому нужно действовать постепенно и осмотрительно. Диверсия разрешила этот спор: нет трубы – нет проблемы. А адаптация экономики ФРГ к новым условиям пока проходит далеко не по самому худшему сценарию. Так что осторожный канцлер Шольц может в кулуарах даже поблагодарить Зеленского за то, что тот (ну ладно не он, а якобы Залужный) его избавил от политических мучений выбора.

В данном случае важнее всего то, как используется распространенный в информационных манипуляциях прием, который, условно, можно назвать «набросом дерьма на вентилятор».

Согласно такой методике, когда происходит то или иное резонансное событие, то либо одновременно, либо последовательно, одна за другой, на головы обывателей обрушиваются всевозможные версии произошедшего, которые варьируются от бредовых до вполне правдоподобных. В результате в голове у обывателя создается полная каша, поскольку версии подаются как равнозначные и якобы в равной мере имеющие право на существование. В конечном итоге несчастный обыватель, устав разбираться в этих версиях (умственные самостоятельные упражнения, да еще против мейнстрима, нынче вообще не в чести), приходит к выводу, что ничего тут непонятно, что правды мы и не узнаем никогда, что виновные и истинные заказчики никогда не будут найдены и что дело ясное, что дело темное.

После чего интерес к данному событию, сколь бы драматичным оно ни казалось на первых порах, неизбежно угасает и оно уходит с первых полос ведущих массмедиа. Собственно, уже сейчас, в отличие от сентября прошлого года, подача новой «украинской версии» диверсии ушло с первых полос на второй и даже третий план.

Потом, когда-нибудь, лет через десять, возможно, даже будет опубликована подлинная версия произошедшего и будут даже названы имена и фамилии причастных к этой диверсии. Однако это уже будет мало кому интересно, помимо узких исследователей политических процессов. Собственно, ровно так произошло с историей Госсекретаря США Колина Пауэлла, который, как все запомнили, тряс какими-то пробирками в ООН, тем самым якобы доказывая, что режим Саддама Хусейна разрабатывал оружие массового поражения. Это послужило одним из поводов для вторжения США в эту страну. Но когда пыль уже вся улеглась, а с самим Саддамом Хусейном было покончено, выяснилось, что это была инсценировка от начала до конца. Однако этот поезд уже ушел, а перрон подмели. Так будет и теперь.

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