Без шанса на мир: к чему приведет ссора Трампа и Зеленского

Скандал в Белом доме. Такого я еще не видел. Не то чтобы политики никогда не ругались. Разговоры на повышенных тонах случаются регулярно, просто, как правило, такое происходит за закрытыми дверями, а общественность узнает об этом по инсайдам СМИ. Но ситуация, когда первые лица двух государств сцепились на глазах у всей мировой общественности — а после публичной перепалки хозяин встречи выставил гостя за дверь, — это нечто новенькое.

В своем видении причин произошедшего я не буду оригинальным.

Скандал, учиненный Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, — это кульминация личного конфликта, который развивался между ними последний месяц.

Напряжение было заметно с момента прибытия президента Украины в Белый дом, когда Трамп подколол его за непротокольный внешний вид. Уже на самом пресс-подходе Зеленского буквально корежило каждый раз, когда Трамп заикался о мире. В свою очередь, президент США раздражался от попыток украинского лидера саботировать мирный процесс. Особенно когда тот позволял себе неприемлемые высказывания в адрес Владимира Путина — человека, на диалог с которым Трамп возлагает большие надежды.

Впрочем, несмотря на принципиальные различия в позициях, первые 40 минут разговор шел в деловой манере. Но затем Зеленский решил поспорить с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, и вскрылась вторая проблема:

как оказалось, за месяц президент Украины так и не понял, с кем имеет дело.

С 2022 года внешнеполитическая риторика Киева приобрела дворово-пацанский окрас. Украинские дипломаты (да и сам Зеленский) дерзили, оскорбляли западных лидеров и все равно получали овации — казалось, что с репутацией жертвы им дозволено все. С таким же настроем Зеленский приехал в Белый дом и в этот раз. Но с Трампом, чьи политические позиции и взрывной характер хорошо известны, такое отношение было равносильно игре с огнем.

Возможно, если бы Зеленский не прочел с гоповатым напором лекцию про бесполезность дипломатии, не упрекнул Джей Ди Вэнса за то, что тот не приехал на Украину, и не бросил неосторожную фразу про «последствия», который ждут Америку в случае установления мира на Украине, все могло обойтись. Но президент Украины прошелся по всем граблям, и Трамп закономерно взорвался.

Обозреватель газеты The Telegraph Роланд Олифант емко описал конфликт в Белом доме «дипломатической катастрофой». Мне здесь добавить нечего. Это полный провал и крах. Он не только перечеркнул все результаты недельного дипломатического вояжа европейских лидеров в Вашингтон, но и поставил крест на личных отношениях Трампа и Зеленского. Президент Украины выставил хозяина Белого дома неуравновешенным дураком. Теперь ни о каком благосклонном отношении не может быть и речи. Пока Зеленский у руля, Вашингтон будет говорить с Киевом так же, как оскорбленный помещик говорит со слишком дерзким холопом.

С учетом того, что на США приходится до 60% военной и до 40% экономической помощи Украине, ничего хорошего Киеву это не сулит.

Попробую предположить, что будет дальше. Если Зеленский не попытается устранить раскол (а, судя по интервью на Fox News после скандала, в планах у него этого нет), Трамп умоет руки со словами: «Я сделал все, что мог, но Украина сама не хочет мира». В США начнут всплывать факты масштабной коррупции и расхищения западной помощи на Украине. Штаты запустят расследование и в ближайшие месяцы прекратят поставлять не только новые, но и уже согласованные пакеты помощи, которые для нынешней Украины сродни аппарату ИВЛ для умирающего. А вот отношения с Россией, наоборот, будут восстанавливать ускоренным темпами.

Зеленский побежит вымаливать дополнительную помощь у ЕС. Возможно, европейцы похлопают его по плечу и с широкими улыбками пообещают помогать «столько, сколько нужно». На воодушевлении Киев решит продолжать воевать до победного, но уже скоро выяснится, что Европа в нынешнем состоянии не сможет раскочегарить ВПК до такого уровня, чтобы тянуть конфликт в одиночку (за три года, напомню, она так и не смогла это сделать).

Зеленский, если на тот момент он еще будет президентом, снова побежит к Трампу, но столкнется с объединенной российско-американской позицией, которая требует его ухода в качестве предварительного условия для мира. А дальше все будет так, как я уже говорил: или добровольная отставка, или «дворцовый переворот».

Если резюмировать, то переговоры по урегулированию откладываются на неопределенное время. И свой последний шанс на выгодный мир Украина уже потеряла.

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