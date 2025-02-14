Чем старше, тем меньше любви?

«Менее половины россиян считают праздником День святого Валентина», — бодро рапортует ТАСС и раскрывает подробности: среди молодежи процент празднующих 14 февраля самый высокий — около 65% респондентов в возрасте до 35 лет считают этот день подходящим для выражения романтических чувств. Чем старше участники опроса, тем меньше влюбленных: в возрастной группе старше 55 только 17% называют День святого Валентина праздником, остальные настроены решительно — не отмечали и не собираемся. Семейный статус при опросе не учитывался, наличие партнера тоже.

Какой вывод можно сделать из этого социологического исследования? С моей точки зрения, только один: молодежь гораздо больше, чем более зрелые россияне, верит не только в любовь, но и в саму гипотетическую возможность найти пару. И я, как представитель того самого старшего поколения, очень даже понимаю и отчасти разделяю скептическое отношение не только к «валентину», но и ко всем следующим за ним гендерным праздникам. И если у 23 Февраля последние несколько лет появилось дополнительное звучание, далекое от традиционного: «Мужчина? Получи носки и пену для бритья», — то 8 Марта так и осталось «праздником милых дам». Вот эта парочка — День всех влюбленных и Международный женский день — и не оставляет никаких шансов тем, у кого по разным причинам нет пары.

А кто же эти люди? Ответ вы знаете и без меня — он лежит на поверхности.

Вы же, конечно, бывали в театрах, на выставках, в музеях и концертных залах? Кто там основная публика? Правильно — дамы среднего и старшего возраста. Бывают, конечно, и девушки, но чем моложе женщина, тем выше шанс увидеть рядом с ней мужчину (пришедшего добровольно или приведенного насильно — это уже другой разговор). А так у нас в основном, куда ни глянь, «в джазе только девушки».

В эти дни — с 14 февраля и по 8 марта — все работающие гражданки приобретают дополнительные характеристики. Неожиданно начинает иметь какое-то значение, есть ли у тебя пара или нет. Например, если на работе есть какие-то дежурства, они с большой долей вероятности достанутся одиночке, которой «все равно не с кем отмечать». Кроме того, без пары ты выпадаешь из разговоров о том, кто, куда и в какой ресторан идет и какой подарок ожидает получить. Не участвуешь в соревновании на звание обладателя самого красивого букета, не продумываешь эффектный наряд, не размышляешь, какое белье надеть для продолжения романтического вечера — и так далее, остальное можете домыслить сами. Конечно, как говорила моя бабушка, «дай бог, чтобы у тебя большего несчастья в жизни не было» — и была на 100% права. Но согласитесь, как-то не очень приятно ощущать себя человеком на обочине даже на какое-то короткое время, всего лишь недели на три в году.

Нет, меня это уже давно не расстраивает и не бесит, а классические офисные «три тюльпана» на 8 Марта я даже воспринимаю с благодарностью: стоят себе в вазе, радуют глаз — чем плохо-то? Но были времена, когда с личной жизнью было нелегко — и вот именно в такие моменты эта дискриминация очень даже ранила. Однажды, сто лет назад, 8 марта — как раз после свежего развода — я ждала трамвай, чтобы поехать в свою съемную неуютную квартиру, и вдруг совершенно неожиданно ко мне подошли парень с девушкой и вручили букет прекрасных белых роз. Представляете, насколько у меня был жалкий вид? Помню, что после этого мне стало себя еще жальче, а розы стояли рекордные две недели или даже дольше, всем своим видом напоминая об одиночестве.

С тех пор, конечно, в жизни многое изменилось, сменились приоритеты, а гендерные праздники уже давно не доставляют страданий. Я повзрослела и поняла, что не каждому человеку суждено провести жизнь в паре, а известная история про вторую половинку, которая якобы есть у каждого человека, — не больше чем красивый миф. Требуется время, чтобы осознать и принять этот факт и перестать верить заклинаниям интернет-психологов о том, что «он или она обязательно найдутся». Вовсе и не обязательно, никто вам ничего не обещал. Влюбленность в другого человека — это прекрасная концепция, просто не всем так повезло в жизни, чтобы испытывать эти великолепные чувства на ежегодной основе. Поэтому не буду в эти непростые для одиночек дни призывать их надеяться на то, что они еще встретят свою любовь — это было бы нечестно. Скажу по-другому: не надо ничего и никого ждать, просто наслаждайтесь жизнью — с «валентином» или без него. А остальным счастливчикам передаю поздравления и желаю как следует отметить все наступающие праздники. И да, мужчины, не забудьте про цветы, это кратчайший путь к счастью!

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