Воинственный Макрон повел Запад по кривой дорожке

Эммануэль Макрон — главный ньюсмейкер прошлой недели. Президент Франции «не исключил» отправку войск НАТО на Украину и этим высказыванием сделал сенсацию, которая привела союзников Франции в ужас и сбила всех с толку.

Вот уже неделю западные страны соревнуются в том, кто убедительнее опровергнет свое намерение участвовать в потенциальной интервенции. Причем этим занимаются даже самые отъявленные «ястребы», вроде Польши, хотя для них такие заявления должны быть сродни манны небесной. Более осторожные вообще не знают, куда спрятаться. Олаф Шольц взволновался настолько, что случайно «сдал» британских и французских военных, которые уже находятся на Украине и помогают ВСУ запускать ракеты Storm Shadow.

Не видно энтузиазма и во Франции — почти 70% населения страны высказались резко против отправки войск на Украину. Правительство Макрона, кажется, тоже не знает, как выпутываться из скандала. Французские министры то поддерживают своего президента, то опровергают его. Чиновники шлют в СМИ противоречивые сигналы. Одним говорят, что Макрон просто хотел «припугнуть» Владимира Путина «стратегической двусмысленностью». Другим передают, что в Париже всерьез планируют отправить на Украину спецназ.

Сам Макрон ничего внятного не говорит. Пока мы знаем только то, что каждое его слово «взвешено, продумано и выверено». Возможно, это так. Но на вопрос «что это было?» его комментарии не дают ответа. А сейчас многие хотели бы его получить.

Есть несколько версий того, чего пытался добиться Макрон. Предлагаю пройтись по основным.

Первая: НАТО реально планирует вводить войска на Украину, а Макрону просто отвели роль заводилы для «прогрева» публики. С одной стороны, логично. На Западе очень беспокоятся из-за поражения ВСУ, поэтому выкладывают все карты на стол.

В то же время в альянсе не могут не понимать, что военное столкновение с Россией — это чистое самоубийство. Можно сколько угодно рассуждать о том, блефуют или не блефуют российские власти, когда намекают на ядерный удар. Но игнорировать фактор ядерного оружия в любом случае нельзя. Судя по реакции западных лидеров, там прекрасно помнят об этом риске. И, что более важно, инстинкт самосохранения у них еще есть.

Так что эту версию я бы смело отмел.

Вторая версия кажется более реалистичной. Возможно, Макрон действительно рассчитывал запугать Россию «неопределенностью». Дескать, сейчас Запад публично оставит все двери открытыми, Москве придется иметь в виду риски, и она воздержится от определенных шагов по отношению к Украине.

В более радикальном варианте идея может быть в том, чтобы отправить на Украину ограниченный контингент, который одним своим присутствием создаст «стратегическую двусмысленность». Иными словами, поставит РФ перед вилкой: либо рисковать эскалацией, нанося удары по местам дислокации западных войск, либо избегать столкновения, создавая на Украине невыгодные для себя «безопасные зоны», куда не будут лететь бомбы.

Очевидно, в голове Макрона Россия должна выбрать второй вариант. Но для этого в Кремле должны быть уверены, что Запад готов идти на эскалацию. А на фоне невнятной реакции со стороны европейских стран все может обернуться с точностью до наоборот. Западные страны отправят войска, которые не сделают погоды на фронте, но добровольно подставятся под российские бомбы. А смерти военных потом будут вменять политикам, которые без надобности втянули их в боевые действия.

Ну и кому это надо? И как это помешает Украине проиграть? Непонятно.

Третий вариант: Макрон нагнетает перед выборами в Европарламент. Голосование состоится в июне, и по его итогам до четверти мест могут достаться умеренным и радикальным евроскептикам. Бороться с ними, используя внутриполитические инициативы, тяжело. Мейнстримные либералы, вроде Макрона, выступают за дико непопулярные в ЕС «зеленые» реформы, которые уже спровоцировали массовые протесты фермеров. Поэтому на выборах они делают акцент на более безопасную тему помощи Украине.

Если смысл был в том, чтобы воодушевить избирателей и выиграть их поддержку, то сделать это явно не получилось. Европейцы ужаснулись перспективами быть втянутыми в масштабные боевые действия.

А самого Макрона вместо поддержки ожидали лавры безумца, который пытается играть в «военного вождя Европы». Оно и понятно. Одно дело — наблюдать за масштабным вооруженным конфликтом с безопасного расстояния. Совершенно другое — самим вписываться туда.

Осознание нахождения на краю пропасти может дорого стоить политическим единомышленникам Макрона. На выборах испуганные европейцы пойдут голосовать за евроскептиков, которые выступают за мирные переговоры по Украине. Да и политики-«ястребы» могут пересмотреть взгляды и занять более умеренную позицию.

Очевидно, это не тот результат, на который рассчитывал президент Франции. Но если в итоге все придет именно к нему, то это будет, возможно, самое большое дипломатическое и медийное фиаско Макрона за все его президентство.

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