Должен ли муж платить жене зарплату

Опять заговорили о зарплатах для домохозяек. На этот раз предложили, чтобы оплачивало женскую домашнюю работу не государство, а сразу муж — официально и, видимо, по утвержденной законом тарификации. Уж на что предыдущая инициатива была смешной, нынешняя просто пробила дно. Люди и так погрязли в подсчетах и претензиях друг к другу — и вот их как будто в этом поощряют.

Серьезно, народ как с ума посходил. Отдельные кадры каждое свое действие стремятся монетизировать, чтоб предъявить счет получателю услуги. Девушка просит кавалера подвезти ее до дома, а у него в голове включается счетчик: сколько бы взял таксист, как бы донести до избранницы, что он рассчитывает на взаимовыгодный обмен. В интернет бежит советоваться, бедолага. И его там понимают, жалеют. Дамы тоже не отстают. Высчитывают, сколько времени нужно, чтобы нарядиться к свиданию и какова будет упущенная выгода — ведь можно было поработать, а не ерундой всякой заниматься. А напрямую сколько тратится денег! Это ведь маникюр, укладка, то-се. Чем рыцарь компенсирует, а? И это еще мелочи.

Иногда дело доходит до такой стадии безумия — вообще туши свет. Женщины встают в позу и требуют ценить их вклад в общее хозяйство по прайсу клининговых агентств и с учетом зарплаты шеф-повара в мишленовском ресторане. Мужчины наносят ответный удар. Кивают на тарифы мастеров-ремонтников и работников автосервиса. Некоторые еще предлагают платить им зарплату охранника. Как и от чего они охраняют своих барышень, не уточняется. А из каких фондов должны выплачивать жалованье, я даже представить боюсь. Но, может, есть, не знаю, какая касса взаимопомощи для увечных.

А дети? Известное ж дело — такие проекты нынче самые затратные. И тут иные наши гражданки не теряются: объявляют, что готовы родить, только если муж оплатит их репродуктивный труд, положив на счет сумму, сопоставимую с оплатой суррогатного материнства. Потенциальные отцы жгут в ответ: говорят, семенной материал тоже, дескать, не бесплатный, и надо еще постараться его получить, не каждая, знаете ли, достойна. Но тут, конечно, как бы ни было это все уморительно, стоит признать: позиции сторон не равны, вот совсем не равны.

Почему так? Объясняют: капитализм людей испортил. Человек человеку — волк, клиент и предоставитель услуг в одном лице. Не мы такие — жизнь такая. Классика, в общем.

Но безумие охватило не всех. Большинство как-то все-таки договариваются. И родительство вместе вывозят, и быт делят.

Вот, кстати, еще вопрос: если вводить законодательно компенсации за ведение хозяйства, то как решать, кому сколько положено, если в паре как таковых мужских и женских обязанностей практически нет? Один в магазин идет со списком, другая овощи режет и стол накрывает, один мясо крутит на фарш, другая — котлеты из него лепит. Или наоборот. Или по очереди. А ремонт людям специально обученные мастера делают. Да и уборку иногда проводят приглашенные профессионалы. Вот кто и кому тут задолжал?

Ладно, в нормальных, дружных союзах тоже есть повод поругаться, посчитаться. Слаб человек. Что уж там, случается, когда устал, когда не выспался, когда зол, не хочешь — а начнешь цепляться к близким. Она баночки с кремами разложила, не убрала, он батарею кружек оставил в спальне. Она обещала, но забыла запустить стирку, он мусор не успел вынести — и каждый мнит, что он делает больше, а его самого обкрадывают. Бывает, да. Но это опять-таки мелочи. Люди сами с ними разберутся. Пусть даже иногда громко. Но до подсчетов материального ущерба обычно все же не доходит, правда? Потому странно в семьи с кодексами и калькулятором лезть, чуть ли не судебные разборки устраивать.

Бывает, понятно, и по-другому. Существует и настоящая неблагодарность. И есть, конечно, есть люди, которые хотят только брать, но не желают ничем делиться. Их немало. Они ходят с нами по одним улицам, посещают одни с нами магазины и даже дышат — о, ужас! — одним с нами воздухом. Как их приструнить? А никак. Просто не связываться. Вот как поняли про человека, что он жлоб, так и отойти в сторону. Не объяснять, не воспитывать.

Воспитывать, собственно, нужно только в одном случае. Если попутавшие берега потребители — это ваши несовершеннолетние дети.

С ними, к слову, и подсчеты бывают уместны. Иногда деточкам просто необходимо раскрыть глаза, сколько для них делается и чего это стоит. Не факт, что до них дойдет, конечно, и они бросятся что-то хорошее для вас делать и вообще не вырастут эгоистами. Но воспитывать все равно надо — таково родительское бремя.

Взрослых же принудить к благодарности невозможно — что выросло, то выросло. А требования компенсаций нелепы. Если люди вместе, то они друг другу не услуги оказывают, они друг о друге заботятся. А забота не монетизируется, она про натуральный обмен. Причем добровольный. Навязать этот обмен в одностороннем порядке и потом манипулировать чувством долга тоже не выйдет.

Да, некоторые думают иначе. Буквальное понимание принципа «ты мне, я — тебе» называют транзакционных мышлением. Ученые уже доказали, что оно убивает любовь. Психологи из США и Канады наблюдали за жизнью семи тысяч пар в течение 13 лет. Ну и открыли Америку! Оказывается, подсчет очков делает людей несчастными и часто приводит к расставанию.

Вот, к слову, если люди расстаются, а до этого успели сильно врасти в жизнь друг друга, тогда — да, иногда без специалистов не разобраться, кто кому чего и сколько должен и как все разделить. Но в Семейном кодексе вроде бы все прописано. Законы, впрочем, в разных странах разные. В некоторых одна сторона другой действительно и домашний труд может после развода компенсировать за все годы брака. Но ключевое — «после развода».

А вот пока люди вместе, они не делят, а объединяют. И если двое что-то считают, то не соревнуясь друг с другом, — у них вообще-то командный зачет. А иначе зачем все?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.