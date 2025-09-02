Почему отцы требуют совместной опеки, но не хотят в декрет?

Интересный поворот. Пока мужчины жалуются, что их отлучают от детей, ругают законодательство, ущемляющее права отцов, 46% россиянок мечтают, чтобы в отпуск по уходу за детьми отправлялись мужья. Папы теоретически как будто даже не против. Вот только на практике в «декрет» уходят всего 2% мужчин. Как быть с этим противоречием?

Серьезно, со всех сторон раздаются жалобы о дискриминации отцов. Особенно после развода. А так уж получается, распадается 70–80% браков. Дети чаще остаются с матерями. Мужчины негодуют — они тоже хотят жить с детьми после развода, хотя бы по очереди с бывшей женой. Им хочется даже посочувствовать. Желание участвовать в жизни ребенка после расставания с его матерью похвально. К тому же такое участие всем полезно, не только мужчинам. В первую очередь, выигрывают, конечно, дети. Но и женщинам хорошо: тащить бремя родительства в одиночку — еще тот аттракцион.

Есть, однако, мнение, что женщинам идея вовлеченного отцовства непонятна и даже враждебна. Да что мнение — очень распространенный стереотип. Многие убеждены, что дамы после развода ведут себя как последние стервы, захватывают власть над детьми, не дают отцам с ними общаться, зато со страшной силой тянут алименты и прочие плюшки. Эксцессы случаются, мамы бывают разные, от некоторых вообще детей надо спасать — это правда. Но можно ли говорить о массовом, повсеместном нарушений прав детей и отцов? Нас пытаются убедить, что да. И объясняют, что виной всему несовершенные законы.

И вот неравнодушные депутаты и общественники не устают выступать с разными инициативами. То алименты предлагают отменить, чтобы было «невыгодно разводиться», то материнский капитал требуют переименовать, а то слух режет. А в августе в Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода. Вот, дескать, примут его, и все наладится: дети будут жить по очереди у мамы и папы, по очереди ездить с обоими родителями отдыхать, взрослые в равной степени будут помогать детям с учебой — красота!

А я не верю! Ну вот не верю. Вот как раз, помимо прочего, из-за ситуации с декретом. Равенство прав родителей — это прекрасно, но очевидно, что оно должно быть реализовано с самого начала и во всех важных аспектах. А если кто-то сначала добровольно от этих прав отказывается, не желая взваливать на себя связанные с этим обязанности, а потом вдруг спохватывается, то кто ему доктор?

Важное уточнение. Я лично не вхожу в те 46% процентов мам, желающих разделить тяготы ухода за грудными младенцами с мужьями. Я считаю, что для женщины (ладно, конкретно для меня) естественнее быть с ребенком в первые месяцы и годы его жизни. Но мужчина, конечно, на подхвате, рядом после работы. При этом, если бы муж выразил желание переключиться с работы на подгузники с кашами и тем реализовать свое право на гендерное равенство (а законодательно такое право у него есть), то я бы, конечно, пошла навстречу — уж как-нибудь бы справилась со своей материнской тревожностью, доверилась бы человеку, которого я сама выбрала в отцы для своих детей. Запроса, правда, такого не было. Но я, повторюсь, не в претензии. После того, как наша любовная лодка разбилась о быт, дети остались со мной. Никаких споров в этой части не было. Папа живет в соседнем доме и участвует в их жизни по мере своих возможностей.

При этом я понимаю: матери, которые хотят разделить бремя декрета, тоже ведь стремятся к тому самому гендерному равенству, из-за которого сегодня сломано так много копий. Формы этого равенства разные — некоторым подходит вот такая. Но что мы видим? Спешит ли кто откликнуться на желание тоскующих по активной жизни и карьере, боящихся похоронить себя в пеленках дам? На деле — 2% мужчин. Остальные больше на словах. 35% рассматривают такой вариант только в случае крайней необходимости. Крайняя необходимость — это, видно, когда мать при смерти. Ну, спасибо!

Так уж у нас почему-то складывается, что с детьми возится в основном женщина. Причем не только в декрете, но и потом, когда выходит на работу — просто по установившейся традиции. У нас среднестатистический отец посвящает детям не более 35 минут в день, каждый пятый — не более 15. Большинство отговариваются занятостью на работе, но есть уникумы, их 23%, которые признаются, что просто не знают, чем заняться с детьми. И вот потом, когда семья вдруг (всегда почему-то вдруг) разваливается, мужчины внезапно обнаруживают себя «банкоматами на ножках», кричат о дискриминации.

Хочется подойти к каждому, обнять и спросить тихим, вкрадчивым голосом: «Родной, а в семье ты кем был, если не банкоматом? И не сам ли ты свел свою роль именно к этому? А сколько раз ты сводил любимого сына к педиатру? Сколько раз почитал любимой дочке книжку? Все работал? Ну так иди работай дальше, раз это так хорошо получается, — и плати алименты. Совместную опеку хочешь? А ты вообще представляешь, как это? Справишься?»

Совместная опека — это здорово! Вот только для ее успешного воплощения в жизнь должно быть соблюдено очень много условий. Оба родителя не только должны создать одинаково хорошие материальные условия и жить при этом не в разных концах города, чтобы было удобно посещать один сад, одну школу, но и быть одинаково вовлечены в жизнь, интересы ребенка. Всегда ли это так? Нет уж, если расстающиеся родители договориться не могут, то надо разбираться, оценивать вклад каждого в жизнь ребенка. И вот тут-то опыт отцовского декрета может стать, помимо прочего, одним из аргументов в пользу мужчины. Брал добровольно отпуск хотя бы на полгода — можешь рассчитывать на проживание ребенка с собой, не захотел — оставайся воскресным папой и не жалуйся.

Конечно, учитывать нужно и другие факторы — их много. А с определенного возраста детей важен их собственный выбор. Если подросток сам хочет жить с отцом и ничто явно не указывает, что такой опыт может быть опасным для жизни, — на здоровье! Но если дети малы, оба родителя благополучны и не асоциальны, не стоит превращать ребенка в мячик для пинг-понга, ему лучше остаться с тем родителем, с кем сильнее ментальная связь — с тем, кто качал его на руках, кормил с ложки, гулял дважды в день, собирал пирамидки и читал книжки.

А второй пусть делает выводы. Может быть, что-то поймет. Например, что проявить себя можно и после развода, и не только деньгами. И тогда есть шанс изменить ситуацию. Да, придется договариваться и вообще активно взаимодействовать с бывшей как с более опытным родителем. Так это и хорошо. По-хорошему договориться-то много до чего можно. Так будет всем не только равенство и справедливость, но и счастье.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.