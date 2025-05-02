Неработающих россиян пересчитали. Кто все эти люди?

В России опять объявляют борьбу с неформальной занятостью. Выводили рынок труда из тени, выводили: самозанятость придумали, бизнесу гайки подзакрутили и вот, оказывается, ни к чему не пришли. Оказалось, в стране подозрительно много неработающих — почти 15 млн. И правительство решило с ними разобраться. А действительно ли они не трудятся? Или обманывают, несознательные, государство, получая зарплаты в конвертах? А может, их обижают коварные работодатели: не оформляют должным образом, лишают социальных гарантий? А если неработающие и правда не работают, то почему? И как их вдохновить на подвиги?

Вопросы понятные. Желание власти пристегнуть побольше народу к станку — тоже. В стране кадровый голод. И ладно бы только инженеров, врачей и учителей не хватало. Есть проблема и посерьезнее. Трудящихся с каждым годом все меньше, пенсионеров — больше. А первые, как известно, формируют выплаты вторым. И тут уже важно не столько качество рабочей силы, сколько количество: пусть хоть в дворники идут незанятые, лишь бы в СФР взносы платили. Хоть в дворники, хоть в охранники, хоть в курьеры… А, нет, в курьеры — не надо. Доставщики — это ж вольные хлебопашцы, они на пенсию не отстегивают. Им было предложили, а они не прониклись этой чудной идеей: только 0,5% самозанятых добровольно согласились отчислять часть заработка в социальные фонды.

И поэтому, кстати, к самозанятости нынче тоже все больше вопросов. Поэтому из почти двух десятков мер, что подготовило правительство, часть направлены на «устранение практик, маскирующих трудовые отношения». В переводе, будут пресекать вывод на самозанятость обычных сотрудников, работающих по найму. Собственно, уже начали. В этом году для компаний, сотрудничающих с самозанятыми, ввели целый ряд ограничений: по числу договоров гражданско-правового характера, по суммам выплат сторонним исполнителям, по срокам сотрудничества с ними. Государство таким образом четко напоминает: самозанятость ввели для того, чтобы из тени вышли отделочники, репетиторы, домашние парикмахеры, швеи и свадебные фотографы, а не для того, чтобы бизнес переводил на новый режим штатных водителей и офис-менеджеров.

Но сомнительная самозанятость — это полбеды. С нее хоть 4–6% бюджет получает. И не факт, что после 2028 года налог не повысят. А еще в перспективе и минимальные страховые взносы можно сделать обязательными. А вот как быть с теми, кто вообще себя не проявляет на рынке труда: может работать, но то ли не хочет, то ли работает, но прячется? Таких-то и насчитали 14,9 млн. Много! Но кто все эти люди?

И вот тут начинается интересное. Оказывается, 6 млн из этой армии незанятых — это учащиеся очной формы обучения. Причем не только студенты, но и школьники: ведь в трудоспособные у нас записывают с 15 лет. Кажется, не работать в 15-17 лет или даже в 20, если постигаешь сложные науки, — нормально. Но государство как будто сомневается: а вдруг студенты вовсю репетиторствуют или курсовые на заказ пишут, а вдруг старшеклассники на блогах огромные тысячи зашибают, и никто не делится? А если и не работают, то чего ж это? Не хотят, что ли, на кино заработать, а заодно бабушкам и дедушкам на пенсию подкинуть? Вот в этом направлении правительство тоже собирается что-то делать.

Нет, если без фанатизма и без ущерба для учебы, то можно и подсобить юности с трудоустройством, конечно. В каникулы, допустим, и правда совсем не вредно поработать. Студенческие отряды, например, нормальная тема, хорошо, что они есть. Для старшеклассников на лето какую-то общественно-полезную движуху тоже придумать можно. Но надеяться, что так можно существенно пополнить кубышки социальных фондов, — наивно. Нет, понятно, всегда можно соблазнить малых сих быстрым рублем, чтобы они побежали в официанты и операторы ПВЗ прямо вместо уроков. Но ведь чревато: неизвестно чем нам такое в долгосрочной перспективе аукнется.

Впрочем, трудовой резерв не исчерпывается школьниками и студентами. Есть еще молодые и бодрые пенсионеры, вышедшие на отдых по какой-нибудь льготе. Про них тоже вспомнили и насчитали, между прочим, 2,1 млн. Есть «лица, ведущие домашнее хозяйство», — 1,6 млн и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, — 1,1 млн. Есть разнообразные не те, в смысле загадочные «другие» — эти самые подозрительные, конечно — их 1,9 млн. Есть просто какие-то растерянные граждане, которые вроде хотят работать, но не знают, где и кем, поэтому ничего особо не ищут, — 0,7 млн таких. Так себе резерв, конечно, но не до жиру. Если получится хотя бы четверть из этих 15 млн привлечь к работе пусть и в полсилы, пусть на неквалифицированных позициях, то уже хорошо — по крайней мере, на ОМС и ФСС будет чуть меньше нагрузка. Удастся припахать хотя бы десятую долю из 15 млн по полной программе — вообще отлично, можно будет старикам еще на процент проиндексировать пенсии.

А с пенсиями беда. Считается, что они должны составлять не менее 40% от утраченных заработков. Такова норма 102-й Конвенции Международной организации труда. В нашей стране средняя пенсия сейчас составляет 26% от такой же средней зарплаты. А еще в 2022 году этот показатель был равен 30%. И тенденция к снижению сохраняется.

Что-то делать, конечно, надо. Пенсионный возраст повышать уже вроде некуда — народ не поймет. Призывы усиленно рожать побольше новых работников на население тоже как-то не действуют — в ударники демографического фронта никто не стремится. Вот и приходится власти выкручиваться: по амбарам мести, по сусекам скрести. Что ж, какой-то колобок наверняка снова вылепится. Вот только помнится, что в сказке этот славный представитель хлебобулочного искусства от бабки с дедкой таки удрал. А наварилась на чужой бессмысленной суете вообще какая-то лиса.

Во что выльются нынешние правительственные ухищрения, покажет время. Будем надеяться, действовать будут, по крайней мере, аккуратно, до возвращения статьи за тунеядство не дойдет.

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