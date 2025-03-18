Кто и за чей счет должен платить зарплату домохозяйкам

Весна. Воздух, что ли, какой-то особый — дурманящий? И кому-то хочется странного? А иначе как объяснить новые дивные инициативы наших депутатов. Предложили, например, платить зарплату домохозяйкам. Законопроект соответствующий внесли в Госдуму. Но в чем смысл? Что хотят этим сказать? Мы опять с чем-то боремся? Что-то стимулируем? Кого-то защищаем?

Логику предложения, действительно, понять сложно. С одной стороны, у нас кадровый голод, и власть с бизнесом уже как только не призывают население больше работать. Причем к сознательности в этом вопросе призывают буквально всех: подростков-школьников, студентов, пенсионеров, мам в декрете. С другой стороны, у нас, конечно, еще традиционные ценности вроде бы: женщина — хранительница очага, дело ее — рожать, печь пироги и вышивать красивое. На первый взгляд, может показаться, что идея поддержать домохозяек — это просто очередное показательное выступление ретроградов. Но это только на первый взгляд. Потому что, если вдуматься, что на самом деле нам предлагают и под каким соусом, голова буквально идет кругом.

Предлагают как будто бы признать ценность домашнего труда. Отлично! Только тут как бы есть два взгляда на проблему. И они диаметрально противоположны друг другу. Одни оценивают исключительно женский вклад в заботу о доме, и валютой тут является уважение, почет, признание этого вклада мужчиной — главой семьи. Не трудно догадаться, что эта позиция идет из глубины веков — она патриархальна. Другие протестуют: оставьте, дескать, эти сказки про уважение: услуги клинера, повара и гувернантки имеют вполне конкретную цену в дензнаках. Кто протестует — объяснять не надо. Лозунг Wages for housework (зарплата за работу на дому) — это вообще-то лозунг феминизма второй волны. Очень хочется понять, с какой стороны на проблему смотрят наши депутаты.

Если вы думаете, что тут все очевидно, то вы явно поторопились. Да, депутаты предлагают домашнюю работу оплачивать именно деньгами. Да, не чужды им и другие прогрессивные уточнения: вроде того, что получать зарплату за домохозяйство могут и мужчины. Но… Какие, собственно, предлагаются деньги? Один прожиточный минимум! И на каких условиях? Только если семья будет официально признана нуждающейся. По сути, предполагается все же патриархальная модель, только в качестве патриарха выступает государство. При этом государство уподобляется тут какому-нибудь мужу-самодуру, который хочет, чтобы жена не работала и варила борщ, а сам зарабатывает 50 тысяч рублей, из которых 30 тратит на себя. Только государство берет под свою опеку слабого не борща ради, а в обмен… А в обмен на что, кстати?

Может быть, идея платить за домохозяйство — это опять про демографию, про стимулирование рождаемости? На это вроде бы даже указывают условия получения возможного пособия: ухаживать придется не только за домом, но и за детьми. Но в России и так предусмотрена помощь малоимущим семьям с детьми. И пособие на ребенка равняется как раз прожиточному минимуму. Смысл городить еще огород?

Впрочем, депутаты уточняют, что право на получение зарплаты за домашний труд могут получить не только те, кто воспитывает детей, но и кто заботится о больных престарелых родителях, родственниках-инвалидах. Но опять-таки, и в этих случаях у нас предусмотрены выплаты. Да, там совсем смешные суммы, прямо скажем, издевательские — 1200 рублей. Но это ведь говорит только о том, что надо увеличивать именно эти пособия, не выдумывая новые.

А может, зарплата домохозяйкам и домохозяинам — эта такая альтернатива пособию по безработице? Но вот какая незадача: и пособия по безработице формально тоже существуют. Да, они в большинстве своем тоже какие-то совсем стыдные, что никто не спешит, потеряв работу, обращаться за помощью в службы занятости: максимальные выплаты не дотягивают даже до МРОТ. Что ж, значит, нужно повысить их до нормальных величин. При этом оставить ограничение периода выплат, чтобы не провоцировать возможные злоупотребления, не поддерживать маргинализацию населения.

Поразительно: одна непонятная инициатива высветила столько проблем. Государству надо доводить до ума программы соцподдержки по уже существующим направлениям, а не выдумывать новых страдающих и угнетенных, раздраконивая тех, кто обходится своими силами, без всяких льгот.

А новость о зарплатах для домохозяек уже не слабо так разозлила нашего обывателя. Потому что за чей счет банкет? За счет налогов трудящихся? А трудящиеся, к слову, что, домом не занимаются? Они не убирают в своих квартирах по выходным? Не отводят детей в сад и школу перед работой и не забирают после? Не готовят ужин после смены в офисе? Не делают с детьми уроки, отрывая у себя время отдыха перед новым рабочим днем? Обыватель, задавая эти вопросы, говорит о возможной несправедливости, и он, безусловно, прав.

Если человек здоров, не обременен заботой о грудных младенцах и лежачих стариках, то позволить себе не работать, заниматься исключительно домом и детьми за счет другого работающего он может только в случае, если этот работающий дал на это свое однозначное согласие. Если этот работающий, например, муж, который может себе позволить жену-домохозяйку. Ну или жена. Будем же свободны от гендерных стереотипов — некоторых женщин вполне устраивает муж-домохозяин. Или отец. Если содержать взрослых детей ему в удовольствие и ничего не стоит. Или брат. На Кавказе, кажется, такое до сих практикуется. Но точно этот праздник жизни не должен обеспечивать абстрактный налогоплательщик, которого никто ни о чем не спрашивал.

Если же в окружении человека нет того, кто готов обеспечить его самореализацию исключительно в стенах дома, тогда придется работать в условном офисе или на условном заводе. А домашнюю работу делить с другими заинтересованными в ее исполнении лицами. И такое разделение — это вопрос межличностных отношений, но уж точно не государства.

Понятно, что с вероятностью 99% инициатива по введению зарплат для домохозяек не пройдет. Бюджет просто не потянет такую нагрузку. Но тот факт, что такие странные идеи вообще рождаются в чьих-то головах и даже рассматриваются, как-то, знаете, настораживает. Вроде бы других забот хватает.

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