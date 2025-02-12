Пашут все: светит ли России крепостничество с печеньками

По всей видимости, кадровый голод утолить в ближайшие годы не получится. Некем и нечем. В стремлении решить проблему дефицита рабочей силы чиновники и работодатели все чаще упираются тупик. То есть они, конечно, придумывают то одно, то другое, но на выходе почему-то получается велосипед. Причем часто еще и без колес. Так и хочется сказать: никто никуда не поедет, расходимся!

А как еще интерпретировать последние инициативы власти и бизнеса? Вот на днях «новым золотом», «новой нефтью» назвали женщин. Оказывается, для выхода из кадрового кризиса надо просто привлечь слабый пол! Гениальное решение, что уж. Одна неувязочка: наши дамы и так вовлечены в экономику по самое не хочу. В НИУ ВШЭ отмечают, что «доля женщин, представленных на рынке труда в России, и так максимальная и одна из самых высоких среди развитых стран, в частности, Северной Европы». По данным Минтруда, женщины составляют 49% от всей рабочей силы в России — и это опять-таки один из самых высоких показателей в мире.

Да и в общем, в том, что женщины в России при деле, никого убеждать не надо. Можно просто оглянуться по сторонам: кто за кассой, кто в банке консультирует, кто в МФЦ документы принимает, кто в салонах создает прекрасное, а кто за прекрасным в музеях смотрителем бдит. Домохозяек в нашей стране очень мало — 12-15%. Да и у тех многих, если приглядеться, какое-нибудь монетизированное хобби. Еще не работают пенсионерки, студентки и мамы, находящиеся в отпуске по уходу за детьми. Ну как не работают? На полную загрузку. А вот подрабатывают многие. Это новая реальность.

Варит женщина ребенку кашу и параллельно какой-нибудь квартальный сочиняет. Нет, мама-пенсионерка с внуком посидеть не может — она в школе на двух ставках гробится. А из тех, кто в этой самой школе учится, тоже, кстати, многие уже работают. Девятиклассница мне пишет, что не сможет приехать на олимпиаду, потому что у нее смена в ПВЗ. С ума сойти!

Вот, кстати, на декретниц, студенток и пенсионерок и засматриваются охотники за «новым золотом». И отправить эти трудовые резервы они хотят не куда-нибудь, а на заводы.

Еще 40-е годы прошлого столетия вспоминают, как тогда дружно женщины встали к станку и пахали шесть дней в неделю по 12 часов в день, пока мужчины воевали. Сейчас, правда, дам хотят приманить гибким графиком и сокращенными сменами.

И опять незадача. В промышленности тоже много женщин. И на заводах в частности. Они трудятся крановщицами, фрезеровщицами, операторами станков ЧПУ, электриками. Понятно, что и среди руководителей среднего звена на производстве их немало. Доля женщин в промышленности достигает 40%. Вот только студенток и молодых мам там не хватало. Чего они там наработают?

Впрочем, пока одни ищут новое золото, другие придумывают, как бы половчее обойтись со старым. И предприниматели выдумали очередное ноу-хау — «тихий наем». Метода, значит, такая: вместо того чтобы искать сотрудника на вакантное место, руководители предлагают выполнять дополнительные обязанности какому-нибудь действующему работнику. Не бесплатно, конечно, за надбавку в 20-30%. В договоре прописывают четверть и треть ставки сверху. Но по факту, скорее всего, нагрузят совместителя по полной программе.

И это опять велосипед, конечно. Потому что практикуется такое во многих конторах, сколько я себя помню вообще. Работать за себя и за того парня — это вообще наша традиционная национальная забава.

Вот, например, школа последние десятилетия иначе вообще не работает. Дело ведь не только в том, что предметники ишачат на 1,5 ставки, и это все уроки. Нет, распиливаются между учителями ставки методистов, педагогов-организаторов, завхозов. Руководители часто приговаривают, что по смежной части и делать-то ничего не надо — так, пара отчетов лишних да три мероприятия в год, — зато зарплата будет хотя бы средняя по региону. А потом на дискотеке дежурь, елку для первоклашек устрой, на спартакиаду подростков отвези, концерт к 8 Марта организуй, документы в район отправь, на совещание в центр смотайся. Что значит — уроки некогда вести? Вы уж там как-нибудь объедините приятное с полезным, по дороге на спартакиаду теорему Пифагора учите.

Результат все видят. Иллюзий по поводу нашего общего образования не питает никто.

А ведь из-за того, что от работников стали требовать быть универсальными солдатами, из-за постоянных переработок в сочетании с низкими зарплатами многие стали уходить в свободное плавание. Кто совсем, а кто в режиме халтур, не рискуя заплывать за буйки. Уж если вкалывать до седьмого пота, так хотя бы на себя, — решают люди, осваивая самозанятость. Теперь эти самозанятые иным работодателям как кость в горле. Некоторые даже требуют отменить особый налоговый режим законодательно.

И, скорее всего, требований таких — «отменить, запретить, ограничить!» — будет все больше. По ощущениям, пряники у власти и бизнеса давно закончились. Денег нет, а нематериальные стимулы работают слабо. Потенциал гонки зарплат, пишут, уже исчерпан, а гибкий график тоже гнется только до определенного предела.

Вот за студентов хотят взяться. Пока только за медиков. Минздрав грозит тем, кто учится на бюджете, обязательной трехлетней отработкой в системе ОМС.

А то получают образование за государственный счет и потом разбегаются по частным организациям, а муниципальные поликлиники задыхаются без специалистов. Хотя, казалось бы, заинтересуйте врачей зарплатами, пойдут и на государство работать. Но нет, умным ребятам, усиленного готовившимся самостоятельно или с репетиторами к поступлению в вуз класса с 8-го, прошедшим через самый высокий конкурс, предлагается просто руки выкручивать.

Не исключено, что скоро и про студентов педвузов вспомнят, и про учащихся на инженерных направлениях. Временами уже предлагают вернуть систему распределения. Совсем радикально настроенные товарищи и статью за тунеядство мечтают возродить. Конкуренция? Рыночная экономика? Глупости какие-то! Идеал некоторых — старое доброе крепостничество. Но с поправкой на прогресс: чтобы без жести, в лайтовом режиме, чтобы и временно, и барин не злой, и какие-нибудь еще печеньки.

Только гайки закрутить уже едва ли получится. Люди хотят сами выбирать, где, как и сколько работать. Это, оказывается, совсем не страшно. И даже полезно. Причем для всех участников трудовых отношений. Потому что по-настоящему продуктивен только свободный труд на понятных и прозрачных условиях.

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