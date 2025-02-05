Взять ипотеку до брака и записать квартиру на маму

В современной психологии сегодня официально выделяют около трехсот фобий. Одни боятся змей, другие пауков, третьи впадают в панику от вида крови, четвертые сходят с ума в закрытых пространствах — дело известное. Случается и совсем экзотическое. Существует, например, даже боязнь ходьбы. А есть, представьте себе, страх получения подарков. Зато совсем неудивительно, что кто-то страдает гамофобией. Да, именно, через «а». Люди, пораженные этим недугом, страшатся брака. Все мы таких видели.

Но вот что странно. Среди более трех сотен фобий нет страха развода. А еще — боязни раздела имущества. Люди, значит, вовсю этого боятся, а названия их страданиям нет. Невероятно.

А люди боятся. Причем иррационально. А многие так просто панически. И страх этот не могут унять ни положения Семейного кодекса, ни юристы, ни судебная практика. Вот любопытная новость — оказывается, четверть россиян, взявших ипотеку, купили квартиру до заключения официального брака.

Нет, конечно, в самом факте покупки недвижимости до создания семьи еще нет ничего странного. Люди могут просто решать свой жилищный вопрос, не думая вовсе ни о каких матримониальных перспективах. Надо ведь людям где-то жить. И если кто-то чувствует, что готов вписаться в кредит на несколько лет в одиночку, то и здорово. Тут можно только позавидовать смелости человека и пожелать ему удачи. И если этот герой через 3–5 лет встретит родную душу, захочет семью, детей, тоже прекрасно — уже есть где расположиться. А если и у избранника в анамнезе уже лет семь как своя ипотека имеется, вообще чудесно. Значит, встретились два взрослых, ответственных гражданина, которые вместе могут позволить себе гораздо больше, чем поодиночке. Хорошая, здоровая история. И совсем ни капельки не страшная, потому что если все же у ребят общее кино не получится, то они просто разделят совместно нажитое, и еще каждый останется при своем. Разойдутся спокойно и пожелают друг другу счастья.

Но я отвлеклась. Я не до конца пересказала новость. Опросы показывают, что около половины берущих ипотеку до брака объясняют свое решение именно страхом трудностей при возможном разделе имущества. И даже те, кто ничего не покупает, часто абстрактно рассуждают в том же ключе. Так, 52% россиян считают, что приобретение недвижимости до брака — лучший способ избежать имущественных споров в будущем.

В этой статистике проявляется вся иррациональность наших пугливых граждан, вся бессмысленность их реальных или теоретических перестраховок. Ипотеку можно оформить когда угодно, но ее остаток после заключения брака все равно будет считаться условно общим, и все выплаты, совершенные за время существования семьи, в случае развода можно будет разделить. Попытка защитить с помощью оформления кредита до похода в ЗАГС добрачных средств одного из супругов, идущих, допустим, на первоначальный взнос, тоже кажется избыточной. Их и так не станут делить. И без всяких кредитов можно купить квартиру, будучи в браке, но на добрачные накопления, и она не будет подлежать разделу. Так устроено российское право.

Тут, конечно, каждый мнительный гражданин может вспомнить десяток историй, случившихся со знакомыми знакомых, в которых закон самым грубым образом растоптали, логику и здравый смысл жестоко оскорбили, у имеющего все отобрали, а неимущему взяли и подарили. Но большей частью такие истории — либо выдумка, либо с душком.

Вот пример из судебной практики. Сначала, как водится, новость со скандальным заголовком: «Купленную в браке на деньги матери мужа квартиру признали общим имуществом». Дальше леденящие кровь подробности: «Суды трех инстанций пришли к выводу, что режим общего имущества на данную квартиру не распространяется». В трех инстанциях, значит, все шло как надо, а Верховный суд распорядился квартиру все-таки поделить между супругами. Всплыла одна маленькая деталь. Оказывается, мать перевела сыну деньги после того, как он внес на ее счет сумму, сопоставимую со стоимостью квартиры. Вот ведь ловкач! Накроил, значит, из семейного бюджета и решил обстряпать дельце. А потом строит из себя жертву обстоятельств!

Историй таких, увы, тысячи. Кто-то, купив квартиру, вообще никогда не доходит до ЗАГСа, всюду ему теперь мерещатся либо меркантильные хищницы, либо альфонсы и брачные аферисты. Кто-то решается на штамп, но переводит активы на мам и пап. Кто-то готов жить с женой и детьми до скончания веков в 20-метровой студии, только бы не расширяться, только бы ни одного общего метра не появилось. Серьезно, жена там уже горючими слезами обливается: тесно ведь, и маткапитал есть, и родители ее готовы помочь деньгами. А важный собственник непреклонен — его не проведешь, знает он все эти схемы, он не позволит ничего у себя отжать! Жена потом, правда, забрав детей, почему-то сбегает, влезает, глупая, в ипотеку, и маткапитал, между прочим, на первоначальный взнос пускает. Нехорошая, в общем, женщина, предательница. И чего ей не жилось?

Это вообще классика уже. Тот, кто слишком рьяно защищает себя от возможных последствий развода, изо всех сил этот самый развод приближает. Своим недоверием к партнеру, неуважением, косностью, жадностью, глупостью в конце концов. Потому что это ведь и в самом деле невообразимо: люди встретились, полюбили друг друга, решили быть вместе, детям имена выбрали, а потом один вдруг говорит, что есть условие. Или ничего не говорит, а просто кроит по-тихому. Как это вообще?

Нет, понятно, обстоятельства бывают всякие. Случается, у людей повторные браки, с каждой стороны почти взрослые дети — их наследственные права, может быть, и правда, лучше как-то отдельно защитить. Да и совсем нестандартные какие-нибудь бывают ситуации. Но все решается разговором, совместным походом к юристу, спокойным обсуждением условий брачного контракта. Это абсолютно нормально. Но — вот парадокс! — брачного контракта наши люди боятся, как чумы, разговаривать друг с другом они не умеют, а вот в одно лицо схемы проворачивать некоторым личностям вообще нигде не жмет.

Почему так? Почему квартирный вопрос в браке или вне его — это так больно? Почему люди трясутся за жалкие метры, за бетон, но не боятся упустить личное счастье? Понятно почему. Слишком тяжело даются нашим людям такие простые вещи, как крыша над головой. А любовь — она, кажется, и вовсе бесплатная, как воздух. Грустно, конечно. И очень хочется уже дожить до того счастливого времени, когда человеческое станет дороже материального, когда квартира будет просто квартирой, а не сокровищем всей жизни, ради которого запросто можно и близким пожертвовать.

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