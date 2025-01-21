Профессионально подвижные: почему россияне стали чаще менять работу

Любопытные новости рынка труда: за последние три года 38% россиян сменили профессию. Нет, тренд на жизнь с чистого листа в трудовой сфере наблюдается давно. И к советам просто переучиться, если что-то не получается, все уже давно привыкли. Но кто ожидал, что дело приобретет такой размах? А масштаб действительно поражает. Ведь ранее за целое десятилетие профессии сменили 30% граждан. А теперь почти половина за какие-то три года. Почему так происходит? И что нас ожидает дальше?

Для начала кое-какие подробности. Данные о профессиональной мобильности россиян предоставили аналитики сервиса hh.ru, проанализировав 3,4 млн резюме. И выявили эксперты прелюбопытную тенденцию: оказалось, что чаще всего в последние годы профессию меняли курьеры, автомойщики и швеи, а реже — врачи, геологи, бухгалтеры и программисты. Нам-то все уши прожужжали, что все так плохо и странно на нашем рынке труда, что люди только и делают, что бегут с высококвалифицированных работ в доставщики пиццы. А тут вот оно что: логика-таки работает.

Ведь то, что доктора, отучившись восемь лет, не бросают выбранное дело, вполне логично. И с программистами все понятно. То есть мы, конечно, слышали, что каждый десятый образованный гонец-самокатчик с коробом за спиной имеет диплом айтишника — но это, видно, какие-то неправильные айтишники, с неправильными дипломами, вполне возможно, гуманитарии по духу, поддавшиеся когда-то соблазну освоить модную и хлебную профессию, но не справившиеся. А настоящие программисты, органично выросшие из гиков-математиков, вполне успешно работают по специальности, пишут себе код, разрабатывают там чего-то и не дергаются.

Есть, правда, другой момент, касающийся логики происходящих процессов на рынке труда. Вот говорят, курьеры меняют профессию. Отлично. Но насколько корректны такие формулировки? А какая профессия у покидающих сервисы доставки была раньше? Может, они возвращаются к работе по диплому.

Совсем ведь не редкая история, когда человек на время выпал из строя, уволился, а поиск новой работы в своей сфере с приемлемыми условиями затянулся. Услышал товарищ, что курьеры сейчас зашибают больше ста тысяч, решил тоже побегать с сумкой в перерывах между собеседованиями. Понял, что обещанных заработков у волков, которых кормят ноги, нет, что больше сотни только волки на колесах заколачивают, но им при этом никто не компенсирует расходы на бензин, и стал бедолага бегать энергичнее… по собеседованиям. И нашел в конце концов что-то сносное если не в прежней своей области, то хотя бы в смежной. Тут вроде не новая жизнь, а счастливое возвращение к прежней.

Конечно, еще очень интересно, куда именно уходят работники, меняющие карьерные устремления.

Главное открытие — сожаление: «А идти надо было в IT» — больше, кажется, сердца наших граждан не бередит, программистская лихорадка — все.

Да, народ убедился, что это вот вообще не просто. Теперь у каждого есть хотя бы один знакомый, который попробовал и не вывез, только деньги зря на курсы выбросил. Нет, конечно, совсем покорители эверестов не переведутся, и сейчас 10% меняющих профессию выбрали IT-сферу. Но большинство, а именно 18%, устремились на производство, овладев рабочими специальностями. Услышали люди, что в промышленности кадровый голод, что там «гонка зарплат», и пошли проверять. Возможно, скоро мы будем наблюдать массовый отток с заводов.

Однако карьерные передвижения — вопрос не одной лишь конъюнктуры. Люди ищут не только выгоды. Людям хочется интересного дела, новых впечатлений, самореализации. Нередко ведь бывает и так: человек выбрал в 18 лет что-то по совету родителей или за компанию с друзьями, поработал 10–15 лет и спекся. И на любимых работах выгорают, а тут вовсе чужое — ну тяжко толкать эту телегу дальше. И если раньше несчастных еще держали всякие страхи, что, дескать, поздно что-то менять, трудно начинать с нуля, то нынче — наоборот.

Во-первых, бояться почти нечего: в большинстве отраслей дефицит кадров, обусловленный демографическими и социально-экономическими факторами. Да, это по-прежнему не гарантирует, что можно устроиться легко, быстро и наилучшим образом, но и без хлеба остаться сегодня нужно еще постараться. А во-вторых, срабатывает новая психология. Сегодня ты странный и не прогрессивный, если не пробуешь нового, если не учишься еще чему-нибудь после университета, если не рискуешь.

Кстати о психологии. По-новому мыслят теперь и сами рекрутеры. Джоб-хопперы (по-старому — летуны) еще раздражают, но и соискатели, полжизни просидевшие на одной должности на одном предприятии, уже настораживают, подозрительные они какие-то, не гибкие, не креативные.

Серьезно, эйчары вовсю дают рекомендации развиваться горизонтально, дескать, у соискателя, часто меняющего сферу деятельности, шансов устроиться на высокооплачиваемую позицию выше. Что это? Блеф? Манипуляции? Запрос на универсальных солдат у работодателей был и раньше, но набирали их обычно на очень средние должности и не на самых интересных условиях. А теперь, значит, обещают лучшие посты и больше денег. Трудно в это поверить. Но чем черт не шутит.

Скепсис, однако, усиливает вот какая новость. На днях в Госдуме представили законопроект, который обязывает организации предоставлять квоту на трудоустройство выпускников вузов и колледжей. Необходимость такой меры связывают с молодежной безработицей, когда вчерашние студенты никак не могут никуда устроиться, потому что их не берут без опыта работы. То есть безработица вообще у нас вроде бы триумфально побеждена, но остаются недобитыми всякие ее отдельные виды: молодежная, скрытая, текучая и тому подобные.

И тут вопрос. А как быть тогда с огромной армией трудящихся, начинающих новую профессиональную жизнь? Сорокалетние молодые специалисты разве оказываются не в таком же положении, что и двадцатилетние выпускники? Может, им теперь тоже квоты нужны? Хотя рекрутеры и пытаются нас убедить, что переучивающимся засчитывают как плюс прежний опыт, все же интересно было бы узнать, как это происходит на практике. В голове рисуются удивительные картины.

«О, Иван Васильевич, вы меняете профессию уже пятый раз: психолог-курьер-финансовый консультант-оператор ПВЗ-нутрициолог — просто невероятно! Такие разносторонние навыки — это именно то, что нужно пилоту гражданской авиации. Ваша мобильность и готовность постигать новое действительно окрыляют! Согласитесь ли вы работать у нас за какие-то жалкие полмиллиона рублей в месяц?» Фантастика, да и только!

Рынок труда развивается, конечно, весьма интересно, если не сказать затейливо. Но далеко не все, что нам преподносится как новые возможности, на самом деле таковым выступает. Скорее, участники трудовых отношений с обеих сторон пытаются сделать из кислого и горького что-то похожее на лимонад. Да, это тоже неплохо. Отвечать на вызовы времени, искать и пробовать разное в условиях турбулентности точно лучше, чем ждать милостей от природы. Но и заигрываться в бесконечные метаморфозы, пожалуй, не стоит. Все же профессионализм предполагает и немалую долю постоянства, и для роста лучше выбрать все-таки какое-то определенное направление.

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