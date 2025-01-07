Меняю один январь на два апреля

Каждый год одно и то же. Стоит россиянам уйти на рождественские каникулы, начинается песня про вред долгих выходных. Экономисты рассказывают про потери бизнеса, да и для казны, говорят, нехорошо, когда бюджетники отдыхают. Доктора уверяют, что несознательные граждане массово предаются разным порокам, приближая себе кто диабет, а кто язву и цирроз. Правоохранители тоже жалуются, что люди не умеют культурно отдыхать. И каждый год кто-нибудь непременно выходит с предложением отменить вообще эти каникулы.

Предложения эти, конечно, полны цинизма. Как это ​​— взять и отобрать у трудящегося его законные выходные? Страшно далеки от народа авторы подобных инициатив. Но! Знаете что? Каникулы эти ведь и правда себя изжили. Многие сами от них отказываются. Почти 40% россиян работают или подрабатывают. А кто все же хочет отдыхать, тому тоже нелегко: повсюду толпы, и все дороже, чем обычно.

Три миллиона граждан запланировали на конец декабря и начало января поездки по стране и за границу, но им тоже не позавидуешь — толкаются теперь среди других туристов, стоят в очередях в музеи и на катки, по часу ждут своих заказов в ресторане. Сама я зареклась путешествовать на каникулах. Да что путешествовать! Живя в Петербурге, я боюсь в эти дни даже просто выезжать в центр. Хочется, насколько возможно, пересидеть всеобщее веселье на грани безумия дома. Хотя это и трудно с тремя детьми. Да и жалко, конечно, выходных — тоже ведь тянет в мир.

Вот если бы взять эти каникулы да перенести. Нет, не на май, как иногда предлагают. Вообще не надо выбирать и фиксировать для каникул новый определенный период. Потому что выйдут те же яйца. В смысле те же толпы, очереди, бешеные цены. А вот как бы сделать так, чтобы каникулы превратились для каждого в пакет дополнительных выходных, которые вообще-то каждый может взять в разное время года. Нет, разумеется, можно обговорить условия, чтобы работники заранее предупреждали руководство о своем желании взять несколько дней для отдыха. А то и вовсе к основному отпуску можно добавить условные январские и майские выходные. А уже отпуск дробить на две-три части или брать сразу весь месяца на полтора. Кому как удобно.

Скажут, что все равно всем удобно примерно одинаково. Все любят отдыхать летом или привязывать поездки к рождественским праздникам. Но ничего подобного. Я вот тот самый человек, который с удовольствием бы обменял свой педагогический двухмесячный отпуск на несколько небольших осенью и весной. Я не выношу жару. Вот море — да, очень люблю. Но глазами, а не кожей. А в этом смысле оно прекрасно и в марте. В том числе какое-нибудь северное. Я бы даже сказала, что северное в марте еще и лучше — никто не портит обзор. И по музеям тоже приятнее ходить не в сезон. В сезон, собственно говоря, можно и вовсе в них не попасть. Помню, как-то пришли мы с детьми в Третьяковскую галерею 3-го, что ли, января, а там вереница страждущих на километр растянулась, так и развернулись.

И не только отдыхающим хорошо, когда они немного, так сказать, рассеяны во времени и пространстве. Ведь ни наша туристическая индустрия, ни наша сфера досуга (хоть культурного, хоть не очень) не выдерживают этих синусоид, когда то пусто, то густо. Поэтому распределить спрос было бы тоже очень даже кстати.

И работодателю своя выгода. Потому что даже в отраслях, которые, кажется, максимально не страдают от простоя в каникулы, нужно какое-то количество людей, готовых работать в выходные и праздники. Даже в тех же школах. Летом при них работают лагеря, в июне часть педагогов работают на экзаменах, в июле — на пересдачах, на начало января в некоторых учреждениях за каким-то чертом набирают дежурных с непонятным функционалом, а кого-то уговаривают отправиться с классом в условную Москву или Казань. И часто всю эту дополнительную нагрузку пытаются втюхать либо за копейки, либо вообще за спасибо.

Мне кажется, я очень даже хорошо все придумала. А против могут быть только те, кто всегда против. Как Баба-Яга. Кто считает, что не надо ничего переносить, а надо просто сократить выходные. И на шестидневку еще всех перевести. И на десятичасовой рабочий день. А чтобы жизнь медом не казалась. А то и так, понимаете ли, никто работать не хочет. А вот японцы… А что японцы? Я у них в производственном календаре, кстати, 15 выходных в будни насчитала за 2024 год. Ровно столько же, сколько было у нас. А в наступившем году у этих самураев в будни будет на один выходной больше, чем в России! А в США, например, таких праздников вообще на три полные недели набежит. Скажут, зато там отпусков нормальных нет. Есть, но рассчитывается индивидуально, в зависимости от условий контракта, должности и стажа.

Скажут, что за границей все равно вкалывают как заведенные, таков, дескать, капитализм. Но это только те, кто сам это выбирает. У кого, может, форма невроза такая. Или кому заняться больше нечем. У нас тоже есть такие странные граждане: все не знают куда себя в праздники прислонить, все им скучно. Так никто не возражает, если эти люди сами себя займут работой хоть в такси, хоть в доставке. В эти каникулы, например, так разнообразить себе жизнь придумали 22% из 39%, решивших подработать. Еще 6% подрабатывают аниматорами: Дедами Морозами и Снегурочками — тоже дело, конечно. Но дело-то добровольное. К тому же, может, эти стахановцы потом себе свое ударничество компенсируют: возьмут на основном месте работы отпуск за свой счет в апреле и рванут в какую-нибудь Териберку.

В общем, проблема длинных выходных в нашей стране действительно существует. Но не такая, как представляют себе беспокоящиеся о жизни и здоровье россиян чиновники. И не такая, какой ее изображают экономисты на разных сложных графиках. У нас по традиции две беды. Во-первых, этих выходных слишком мало. Во-вторых, в них нет пространства для маневра. Поэтому хорошо бы сделать их более гибкими. Предлагают же хорошие руководители особо ценным сотрудникам гибкий график. Вот можно и каникулы сделать такими. И сразу гармонии в мире станет больше.

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