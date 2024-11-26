«Женщины тоже не платят алименты!»

Не новости, а какое-то плохое кино: в Перми невесту увезли из загса в суд, потому что та, бросив четверых детей, не платила алименты и скрывалась от приставов. Женщина задолжала 850 тыс. рублей. Абсурд? Пожалуй. Но не в высшей степени. В начале осени в том же Пермском крае случилась еще история. Должница по алиментам, прячась от приставов, прорыла из своего дома подземный ход. Убежать, правда, не успела — застряла. Вот из-под земли ее и достали, чтобы напомнить о несчастных 150 тыс. долга на дочь. Тема женских алиментов — это вообще какой-то мрак и оскорбление здравого смысла.

Не верите? Хотите еще историй? Пожалуйста! В Златоусте лишенная родительских прав мать четверых детей пряталась в собачьей будке. В Асино горе-мамаша, увидев из окна сотрудников ФССП, вылетела на балкон и стала орать, что лучше выбросится и размозжит себе голову, чем заплатит хоть рубль. В Хакасии задолжавшая сыну 1,5 млн напала на пристава с ножом. В Чердыни приставы выманили злостную неплательщицу алиментов, соблазнив ее бесплатной выпивкой. Все это, конечно, ужасно. Просто какой-то лютый позор, последняя степень падения. Другие мнения тут едва ли возможны. Но есть кое-что еще.

И это кое-что самое невероятное. Удивительно, но тема женских алиментов каким-то странным образом становится способом оправдания безответственности отцов. И орудием в межполовой войне. «Ага, женщины тоже!» — чуть ли не хлопая в ладоши, восклицают иные наши граждане. Граждане, которых весьма оскорбляет любое упоминание об уклонении от родительских обязательств нерадивых мужчин. Я когда такое слышу, долго не могу подобрать подбородок.

И мне хочется таких мужчин спросить: что значит — женщины тоже? Вы понимаете, о каких именно женщинах речь? Сколько их? С кем и за что вы воюете? С маргиналками за худшее место на социальном дне? Женщины, напрочь лишенные материнского инстинкта, не воспитывают и не обеспечивают своих детей по одной единственной причине — потому что им плевать. Вы отстаиваете для себя такое же право?

Женщина, бросившая детей, — это явление противоестественное, предельно уродливое, исключительное. В отличие, кстати, от феномена оставления детей мужчинами. Последнее сегодня — практически норма. То есть ничего хорошего, конечно, в этом нет, и я лично считаю такую «нормализацию» дикостью. Но как это ни прискорбно, сливающиеся отцы никого сегодня не удивляют. Правда в том, что у нас 1,5 миллиона мужчин в России не платят алименты, 33% отцов не хотят проводить с детьми время после развода с их матерью, и почти пять миллионов отцов у нас являются просто призраками, безымянными донорами, которые даже фамилию своим потомкам передать не смогли, оставив после себя лишь прочерк в свидетельстве о рождении. И что, разве у кого-то закипает от этого кровь, колотится возмущенное сердце? Такова жизнь. Исходя из этой действительности, женщинам еще и советы дают: рассчитывай только на себя, накопи на декрет, рожай столько детей, сколько сможешь вырастить сама. И никого, повторюсь, такое положение дел не шокирует.

Зато когда нам рассказывают о матерях-кукушках, женщинах, променявших детей на пьянки-гулянки, а то и вовсе родивших и сразу же бросивших беззащитных младенцев, редко кто может удержаться от негодования. Потому что это все-таки единичные и оттого еще более вопиющие случаи. Так, доля отказников в роддомах составляют 1% от общего числа новорожденных. А злостных неплательщиц алиментов в России около 200 тысяч. И если вам кажется, что эти 200 тысяч против 1,5 миллиона должников-мужчин тоже приличная цифра, то погодите. Ведь часто на одной ступени развития с этими, с позволения сказать, женщинами стоят не горе-алиментщики из тех 1,5 млн, а лица вовсе не установленные, и в силу их непригодности ни для чего вообще счастливо избавленные от каких-либо материальных и моральных обязательств перед кем бы то ни было.

Многим мужчинам невыносима тема алиментов, потому что за ней обычно стоят обида и злость на бывших жен. Женщин обвиняют в жадности и вероломстве, в том, что они тратят деньги мужчины не на детей, а на маникюр и новые платья, что они не предоставляют отчета о расходах, и это при том, что средний размер алиментов на одного ребенка в России составляет примерно 10 тыс. руб. Возмущенные мужчины кричат о несправедливости судов, о том, что невозможно добиться опеки над детьми, что матери препятствуют общению, а вот если бы дети жили с ними и если бы бывшие платили им алименты, то уж они бы ух. А на деле что? В тех редких случаях, когда женщин лишают родительских прав, когда женщины просто исчезают, с кем остаются дети?

Я вам скажу. Например, дети пермячки, застигнутой врасплох на собственной свадьбе, сначала находились в детском доме, а теперь под опекой совершенно чужих людей. Детей женщины-маугли, что пряталась в собачьей конуре, воспитывает ее же старшая совершеннолетняя дочь, она же является получателем алиментов на младших. Ребенок психопатки, набросившейся на приставов с ножом, живет в детском доме. Где отцы? Увы, часто детей, брошенных асоциальными женщинами, воспитывает либо государство, либо бабушки, либо тети, либо старшие сестры. Про отцов там обычно никто и не слыхал: кто они и как их звать.

Если же так случается, что по безрассудству женщины разваливается полная семья и с детьми остается обескураженный отец, то ему тут же присваивается звание героя. Даже если тяготы родительства мужчина разделяет с многочисленными родственниками женского пола или вовсе ищет поддержки у широкой общественности через воззвания в соцсетях и объявления о готовности принять помощь в районных газетах. Героев таких я как педагог и в прошлом классный руководитель наблюдала и лично. Очень тягостные впечатления. Да, их очень жалко. Но бремя одинокого родительства большинству из них явно не по плечу. Да, они оказались совестливее и порядочнее своих непутевых подруг. Но от внимательного взгляда не ускользает и то, что самим одиноким отцам эта их совестливость как кость в горле, иные как будто жалеют, что не сбежали из семьи первыми. Один так и признавался: была бы, дескать, нормальная мать, он был бы счастлив работать не дергаясь, платить алименты хоть в ползарплаты, общаться с ребенком по выходным и горя не знать.

Вообще-то алименты и есть нормальная составляющая родительского участия. Одно из обязательств перед детьми в числе прочих других. И в идеале алименты должны быть внегендерной темой, а не очередными поводом для дрязг. Но пока, видимо, до этого далеко.

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