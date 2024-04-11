Почему в школах так много контрольных?

В школах идет последняя четверть. Она вроде бы самая короткая, с кучей выходных, но и самая тяжелая. Итоги же подводятся — а это значит два месяца непрерывных контрольных работ. И тут президент выступил — призвал сократить количество этих самых контрольных. Многие замерли в изумлении. Шутка такая, что ли? Почти никто уже не верит, что такое возможно. Школы завалили проверочными, срезовыми, диагностическими работами, бесконечными тестированиями. И не видно этому ни конца ни края.

Почему так вообще сложилось? Причин много. Странные программы, не рассчитанные на медленное обучение и постоянное повторение. Странные инициативы чиновников, которых хлебом не корми — дай в школах что-нибудь попроверять, поизмерять. Странные педагогические сценарии, при которых разбор домашнего задания, опросы, работа в группах и дискуссии подменяются самостоятельной работой на весь урок. Каждую причину можно долго разбирать в отдельности.

Вот, например, учебные программы. Многие из них составлены по принципу «Каждый урок — новая тема». Почему? Обучение — это постоянное повторение. Объяснить что-то — это не рассказать о чем-нибудь один раз и побежать дальше. Объяснить — это продемонстрировать, как работают закономерности на сотне разных примеров. Обстоятельно, шаг за шагом.

Роскошь долгого оттачивания навыка сегодня исчезла даже из уроков русского и математики, на которые традиционно выделяется больше всего часов. Откройте любой учебник — там будет калейдоскоп разных, часто не связанных между собою тем. На изучение корней с чередованием (более двух десятков видов) в пятом классе дается три-четыре часа, на сложные предложения — пара уроков, зато между делом куча всякой муры вроде изучения способов связи предложений в тексте или словообразовательных разборов, по поводу единства которых не могут договориться даже профессора-лингвисты.

А что говорить о дисциплинах, на которые выделяется 1-2 часа в неделю? Возьмем биологию. С 5 по 7 классы на предмет отводится по 34 урока за год. Откроем учебники: в каждом около 30 параграфов. При этом какие-то уроки пропадут из-за праздников, какие-то будут потрачены на пресловутые контрольные. Получается, надо либо давать сразу две темы за урок, либо оставлять часть на самостоятельное изучение. И ведь надо еще как-то убедиться в том, что материал усвоен. Как это сделать проще всего с максимальным охватом и при недостатке времени? Контрольная работа — первое, что приходит в голову. В результате, правда, окажется, что большинством материал таки не усвоен — чудес-то не бывает. Но это уже проблема самих школьников — внимательнее учебник читать надо было.

Понятно, что здравомыслящие педагоги пытаются самостоятельно что-то оптимизировать, пропускают совсем уж странные темы, отказываются от проверочных работ на весь урок в пользу пятиминутных тестов и фронтальных опросов, выбивают часы внеурочной деятельности. Однако пространства для маневра с каждым годом все меньше. А еще ж чиновники вечно чего-то хотят.

Бюрократические инициативы сверху — это отдельная песня, и она удивительная — смесь арии с частушками. Школы сегодня вынуждены проводить множество федеральных срезов: ВПР, РДР, ДКР, ЕКР, PISA, тренировочные ОГЭ и ЕГЭ. Звучит все очень серьезно и даже страшно, что, видимо, очень по нраву чиновникам. На местах же все часто превращается в какой-то пошлый анекдот. То дети массово напишут все на двойки, и в школах ломают голову, как бы так покреативнее этот факт отразить в отчетах, чтобы не очень бросалось в глаза. То, наоборот, школьники скопом сдерут все с интернета, и тогда администрациям школ придется объясняться уже за сплошные пятерки, ведь так не бывает. Кроме того, задания в федеральных контрольных могут не соответствовать программам конкретных учебных заведений, ведь на обещанную единую программу школы так и не перешли, потому что государство так и не создало для этого условий.

Была бы эта программа единой, были бы исключены возможности для списывания (а ответы в день проведения ВПР сливаются организованно), были бы работы составлены более вдумчиво (там то вопрос некорректный, то и вовсе ошибки), тогда диагностикой по единому федеральному стандарту можно было бы и ограничиться. Но пока этого нет, в школах вынуждены проводить свои внутренние контрольные, мирясь с инициативами сверху как с неизбежным злом.

И зло торжествует, часто дублируя само себя. Никто, например, не может объяснить смысла проведения ВПР в 11 классах, когда впереди ЕГЭ.

А самое печальное, что некоторые учителя к установившемся абсурду настолько привыкли, что перестали его замечать. Более того, эту странную систему контроля ради самого контроля они воспроизводят на своих уроках. Причем по заданным шаблонам. Скачают демоверсию ВПР, распечатают на весь класс — и вот 45 минут дети заняты, а очередная колонка в журнале гарантированно заполнится новыми оценками. Неважно какими. И это ужасно грустно.

Конечно, что-то нужно делать. Но меры нужно принимать не только на уровне распоряжений. Что толку приказать сократить контрольные и не отменить и половины того, что напридумывали в Минпросвещения. Это, знаете, как с майскими указами, когда президент объявил, что зарплаты педагогов не должны быть ниже средних по региону. Денег все равно не дали, а подгонять цифры стали за счет увеличения нагрузки, накидывания на учителей по 1,5-2 ставки. И с контрольными так могут выкрутиться: назовут их самостоятельными, практическими, а суть останется прежней.

Так что — да, половину ВПР, РДР и прочих ЕКР нужно просто вычеркнуть из списка обязательных и из всех планов. И стоит еще учесть, что на местах многие по инерции будут проводить их по собственной инициативе. Не просто разбирать отдельные задания из старых версий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ (в этом ничего плохо нет, можно и на основе заданий из открытых банков составить дельные упражнения), а давать их на весь урок для самостоятельного выполнения на оценку. С этим тоже нужно бороться. Не знаю, может быть, поручить школьным активам такое мониторить и анализировать на принципах самоуправления. В общем, за сокращением контрольных надо бы тоже установить контроль. Извините уж за каламбур.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.