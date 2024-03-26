К ЧП невозможно по-настоящему быть готовым

После теракта в Москве многие вспомнили Беслан. С ужасом. Со страхом повторения. Дети для большинства — главная болевая точка. Во многих городах родители требуют перевода школ на дистант. Администрации учебных заведений рапортуют, что за каникулы будет усилена безопасность. Педагоги ждут новых антитеррористических учений. Всем очень тревожно. Все очень хотят понимать, насколько сегодня детские учреждения готовы к самым разным ЧП.

Людей одолевают сомнения. Смогут ли в случае чего взрослые помочь детям в детских садах, школах, ДЮЦах (детско-юношеских центрах) ? Ведь и во время теракта в «Крокусе» чуть было массово не пострадали дети.

Народное негодование обрушилось на Федерацию танцевального спорта. В корпусе, расположенном по соседству с захваченным террористами концертном зале, проходили соревнования. На турнир приехали больше 1500 юных танцоров со всей страны. Очевидцы уверяют, что организаторы первенства отказались эвакуировать детей после звуков стрельбы.

К счастью, никто не пострадал. И организаторы вроде бы даже смогли логично объяснить свое поведение. Дескать, старались избежать паники и давки. Согласовали действия со службой спасения — им рекомендовали заблокировать двери. А уж когда стало понятно, что где-то поблизости пожар, началась эвакуация. Правда, продолжалась она довольно долго — около 20 минут. Огромные группы были дезориентированы и метались по коридорам, не в силах отыскать выход. В общем, хоть и закончилось все благополучно, осадок остался.

А тут еще подоспели новости из Екатеринбурга. Там уже провели экстренную проверку школ и детских садов на защищенность от терактов, и оказалось, что только девять из 675 учреждений отвечают всем требованиям безопасности. Системами охранной сигнализации оборудованы только 49% школ и 52% детских садов, систему управления эвакуацией имеют 75% школ и 66,9% садиков. Не хочется нагнетать, но вопрос напрашивается сам собой. Как принять такую реальность?

А есть еще и другой вопрос. К ЧП не готовы здания, а что с людьми? Насколько они способны встретиться с опасностью лицом к лицу?

Насколько способны они сориентировать детей? Персонал учебных заведений вообще чему-нибудь на такие страшные случаи обучают?

В этом плане, будучи педагогом обычной районной школы, могу немного успокоить общественность: различные учения в школе проводятся регулярно. Пути эвакуации во время пожара и правила баррикадирования во время стрельбы уже записаны на подкорку.

Дети тоже давно усвоили, что если «горим», то бросаем все, в том числе телефоны, которые перед уроком сдали в специальную коробку. Нет, в гардероб тоже не лезем. Ну и что, что на улице минус пять. Практика показывает, что все успевают покинуть школу в течение трех минут.

Но это во время тренировок. И по максимально упрощенному сценарию — без обвалившихся конструкций, мощного задымления, раненых, которым требуется первая помощь. Как оно, не дай бог, конечно, будет во время реального ЧП, никто не знает.

В экстремальной ситуации люди ведут себя очень по-разному: кто-то впадает в ступор, кто-то мечется, заблудившись в трех соснах, кто-то падает в обморок, кто-то рядом с упавшим с ужасом вспоминает, что курсы первой помощи прошел дистанционно, а в итоговом тесте все ответы тупо скопипастил. А кто-то, наоборот, каким-то удивительным образом собирается, все делает четко, слаженно, еще и помогает другим. Вот последнее невероятно обнадеживает.

Все время думаю о подростках, гардеробщиках «Крокуса», которые мужественно и предельно спокойно выводили бегущих людей из тупика и провожали до аварийного выхода. Парни — настоящие герои, конечно. Их самообладание поражает.

Знаем мы примеры и героизма педагогов. 15 ножевых ранений получила учительница, заслонившая детей от нападавшего во время резни в пермской школе. Погибла учительница, закрывшая собой учеников во время стрельбы в Казани. Все это, безусловно, питает веру в человечество. Бесконечно печально, что вера эта порой требует таких жертв.

Однако подвиг — дело такое, требовать его от людей нельзя. Никто не может знать, как он поведет себя во время трагедии, пока не окажется в ее эпицентре.

А я никому не желаю там оказаться. Никогда и никому. Поэтому уверенно говорить о готовности работников сферы образования к чрезвычайным ситуациям я бы все же не стала. Больше того, по-настоящему к такому вообще никто не готов. Все-таки теракты, нападения, пожары — это все еще события из ряда вон, это, к счастью, никакая для нас не повседневность. Хотя мысли о страшном и стремятся порой завладеть нашим сознанием полностью.

Да, сейчас еще долго будет тревожно. Да, наверное, в школах будут новые учения и внеплановые, сверх программы, уроки ОБЖ. И, пожалуй, это будет дополнительно нервировать многих родителей. Я помню время, года три-четыре назад, когда из-за ложных сообщений о минировании мои дети возвращались зимой из школы в легких туфлях и без рюкзаков чуть ли не каждую неделю в течение всей четверти. Тоже своего рода были учения, только незапланированные.

Во многих тогда эта ситуация вызывала ярость, родители требовали от ответственных лиц скорее выявить спамеров-злоумышленников и обеспечить условия для нормальной учебы детей. Я, помню, тоже тогда испытывала праведный гнев. А сейчас я тем недотеррористам даже благодарна — дети получили дополнительную подготовку.

Вот и сейчас нам, по сути, не остается ничего другого, как максимально спокойно принять реальность. Зло существует.

Слава богу, оно не тотально, оно даже довольно рассеянно, если пытаться измерить его с помощью инструментов статистики. Но оно все же стремится себя утвердить. Пытаться отгородиться от него, закрывшись дома, забрав детей насовсем из школы, или думать, что нашей безопасностью должны заниматься только специальные службы, — наивность.

Со служб, конечно, надо спрашивать, ведь не дело это, когда в половине школ даже сигнализация не работает. Но и детям тоже нужно объяснять, что в жизни бывает всякое и учиться, как действовать в любой непонятной ситуации, — не только нормально, но и необходимо. Ради их же блага. Ради блага всех нас.

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