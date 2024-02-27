Как в России готовят общество незнания

В школе опять грядут перемены. Теперь программу по обществознанию хотят сократить: вообще перестать вести предмет в 6–8-х классах и уменьшить количество уроков в старшей школе. Взамен Минпросвещения предлагает увеличить количество часов по истории. И все это при том, что обществознание остается самым часто выбираемым предметом на ЕГЭ и с каждым годом его принимают все в большем количестве вузов. Общество, мягко говоря, в замешательстве. Педагоги готовят петицию на имя Кравцова, родители — больше денег на репетиторов. И никто толком не понимает, что происходит.

А происходит на самом деле что-то до крайности странное. Речь ведь не идет о каких-то незначительных корректировках, о сокращении объема программы по обществознанию на 10-20%. Курс планируют сократить в два раза. Если сейчас на предмет с 6 по 11 классы отводится 272 часа, то с нового учебного года может остаться всего 136. Начало изучения предмета предлагают сдвинуть с шестого на девятый класс, при этом в девятом классе предлагается проводить всего один урок в неделю. Получится 34 урока за год. Говорят, этого вполне хватит для сдачи ОГЭ. Очень сомнительно. А на 10 и 11 классы останется 102 часа. Тоже негусто. Ведь и тех часов, что есть сейчас, для полноценной подготовки к экзамену не хватает — репетиторы по обществознанию входят в тройку самых востребованных частных преподавателей.

С ЕГЭ по обществознанию тоже все очень непросто. С одной стороны, предмет, конечно, не самый сложный, но конкуренция за высокие баллы очень уж высока.

В 2023 году предмет сдавали 46% выпускников. И повышенный интерес легко объяснить. Обществознание принимают на многие направления. Даже на технические. Уже появились университеты, в которых и на инженерные специальности можно пройти с обществознанием вместо физики. Сложную физику с каждым годом сдают все меньше, а стране уж очень нужны инженеры. Схема, правда, не особенно работает: новоиспеченные студенты, не освоившие точные науки в школе, часто сходят с дистанции после первой же сессии. И сейчас вроде как опять хотят изменить в вузах правила приема, разделив всех более основательно на гуманитариев и технарей.

Но ведь и в гуманитарной сфере обществознание давно теснит и литературу, и языки. Моя дочь, когда готовилась поступать на филолога, вместо двух предметов по выбору сдавала три: литературу, английский и обществознание. В разных вузах обществознанием можно было заменить либо первое, либо второе — подавать имело смысл ЕГЭ с наивысшим баллом. По ряду направлений экзамен по обществознанию также может заменить историю. Неловко получится, если даже после существенного увеличения часов по истории (только в средней школе объем программы может вырасти в 1,5 раза: с 340 до 476 часов) на какие-нибудь регионоведение или этнографию выпускники будут поступать с баллами по обществознанию.

ЕГЭ по обществознанию, впрочем, к возможным переменам уже подготовили. Экзамен тоже существенно «облегчили»: из демонстрационных тестов, появившихся на официальных образовательных сайтах, убрали сразу несколько разделов. И вышло как-то даже неловко. Убрали такие темы, как «Демократия», «Гражданское общество», «Международное право. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба». Может, в историю перенесли?

Но историю, как известно, усилили совсем другим. Расширили разделы о 1970-х, 1980-х и 1990-х, ввели блок о спецоперации. Теперь вот хотят ввести еще «Историю родного края». Хотя курс такой и без того ведется в школах, пусть и в рамках внеурочной деятельности, как безоценочный предмет. Школьники ездят на экскурсии в музеи, готовят краеведческие проекты — чем плохо? А надо добавить обязаловки!

Также курс истории обещают дополнить, выражаясь бюрократическим языком, «патриотической составляющей». Хотя опять-таки странно. Ведь ощущение такое, что последние лет 10 только этим и занимались. В дополнение к истории ввели ОРКСЭ, ОДНКНР, второй год идут «Разговоры о важном», которые тоже часто посвящены разным историческим датам. Это же все как раз про патриотизм, как уверяют сами чиновники. Но, оказывается, мало. Оказывается, для пущего патриотизму надо еще откуда-нибудь разглагольствования о гражданском обществе вымарать.

Некрасиво, конечно. Спекулятивно как-то выходит. Как будто цель — не знания школьникам дать, а «привить нужные ценности».

Безусловно, ценности — это тоже здорово, но что они такое без знаний? Да и о каких ценностях речь? Ценных для кого, чего? Для общества, страны, государства или конкретной власти?

Есть же еще одна интересная деталь. Не только ведь историей думают заменить обществознание. Но и семьеведением. Сейчас новый курс в порядке эксперимента преподается в некоторых регионах, как раз в рамках обществознания. С сентября 2024 года новую «дисциплину» планируют ввести повсеместно уже в качестве отдельного урока.

То есть смотрите, как вышло. Вообще-то тема семейных отношений изначально входила в программу обществознания (семья — ячейка общества как-никак), потом тему расширили до отдельного раздела. Под благовидным предлогом, естественно. Дескать, семья — это то, что касается каждого, и лучше бы действительно понимать, как она устроена. Подросткам было бы неплохо разобраться с принципами детско-родительских отношений, старшеклассникам уже актуально понимать, к чему могут привести разные амурные дела и какую они в случае чего должны нести ответственность. Если разговаривать обо всем этом со школьниками честно и по-взрослому, оставаясь при этом в рамках сугубо научной дисциплины об устройстве общества, то все нормально, разумеется. Но что происходит дальше? Дальше научная дисциплина отбрасывается как ненужная, а вот отдельный раздел остается, и он, оказывается, не про то, как вообще устроена семья, а внезапно про «нетерпимость к бездетности». Это не я придумала, это так чиновники объясняют. Какой грубый трюк!

Все это похоже на какой-то дикий социальный эксперимент. Как будто кто-то, перекраивая без конца школьную программу, сокращая одни научные дисциплины и вводя новые курсы, не имеющие к науке никакого отношения, ставит над нами какой-то дикий социальный эксперимент. Как тут не впасть в угрюмую конспирологию? Тут даже самый ясный и невозмутимый ум помрачится и закричит про Оруэлла. Но ведь не этого же добиваются?

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