Иностранные языки больше не нужны?

Рособрнадзор отменил в школах всероссийские проверочные работы по английскому языку. Это при том, что эти работы и массовыми-то стали только в последние два-три года, до этого проводились в режиме апробации и по решению школьных администраций. Все это напоминает историю с ЕГЭ. Одно время экзамен по иностранному языку хотели сделать обязательным, всех страшно перепугали, школы начали усиленно готовиться к новой реальности, а потом вдруг повернули назад. Сами собой напрашиваются разные вопросы: а какое вообще место сегодня занимает иностранный язык в системе образования? За что чиновники его так не любят? Как ему учат подрастающее поколение?

Вообще наблюдать затейливую траекторию, по которой английский язык (а в школах чаще всего все же изучается он, а не французский и немецкий) совершал свои взлеты и падения в российском образовании, довольно любопытно. От главного языка международного общения, который необходим каждому выпускнику, он проделал бесславный путь в разряд никому не нужных предметов.

Депутат Володин вообще, например, как-то назвал английский «мертвым языком», точно это какой-то санскрит. Тут же и русская церковь вмешалась в дискуссию, предложив этот мертвый, вражий католический язык заменить в школах на церковнославянский. Он-то, понятно, живее всех живых. Региональные депутаты подняли головы: национальных же еще языков много — учи не хочу (никто и не хочет). И из Сибири послышались голоса: о чем, дескать, спорите, когда есть китайский, будущее за ним!

Есть, однако, подозрение, что дело не в выборе конкретного языка для изучения и не в клятых англосаксах, дискредитировавших идею изучения европейских языков в российских школах. Предложи завтра какой-нибудь энтузиаст сдавать обязательный ЕГЭ по китайскому, вой поднимется такой, что и вообразить страшно. Возможно, дело в заявленном языковом уровне, который школа как бы обязана дать, но которого большинство школьников не могут достичь. Требуемый уровень достижим в индивидуальном порядке, при наличии способностей и должном старании, но, если говорить о массах, то планка эта вызывает у большинства участников процесса, педагогов, детей и их родителей, только фрустрацию.

А, собственно, что за уровень? Тут все просто и вместе с тем строго. У нас ориентируются на европейскую систему CEFR, включающую шесть ступеней освоения английского. Так вот программа в современной российской школе ориентируется на достижение 3 и 4 ступеней.

Так, ОГЭ по иностранному, который дети сдают после 9 класса, рассчитан на уровень владения языком A2 и B1 по шкале CEFR, а для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ в 11 классе, нужно владеть английским на уровнях B1 и B2. B2 — значит выше среднего, с таким уровнем уже можно поступать в европейский университет (теперь, конечно, только в теории).

Способна ли наша школа такой уровень дать? Возможно, вы сейчас удивитесь, но — да. Не всем, конечно! Далеко не всем. Такую планку могут взять только те, кому больше всех надо, кто сам очень-очень старается и у кого способности есть: все прекрасно с памятью, вниманием. При сочетании всех благоприятных условий (и способности есть, и мотивация, и с учителями еще повезло) можно даже обойтись без репетиторов и без специальных курсов. По крайней мере, если говорить о среднем уровне B1. Современные образовательные методики, учебные пособия (даже ужасно нелогичный учебник Spotlight), количество учебных часов, сама структура уроков вполне создают возможность, чтобы охватить все аспекты изучения языка: и грамматику, и лексику, и аудирование, и говорение, и чтение, и письмо.

Сегодняшняя система устроена точно лучше, чем та, которая была в советской или постсоветской школе. У нынешних сорокалетних и их старших товарищей ведь как было? Вот вам слова — на следующем уроке диктант, вот вам текст (London is the capital of...) — учите наизусть, вот вам статья и словарь — переводите. И все. А теперь несчастным школьникам надо беседу поддерживать, пытаться понимать английский на слух, эссе писать. Плохо ли их этому учат, хорошо ли, но, по крайней мере, этому учить пытаются, поскольку все это проверяется экзаменами. И заинтересованные подростки хотя бы теперь имеют представление о том, что такое действительно приличный английский, они понимают, к чему следует стремиться. У многих представителей старшего поколения, кто никаким иностранным так и не овладел, нормальных ориентиров толком и не было.

Доходит до смешного. Однажды мне решила излить свою грусть-тоску пожилая учительница начальных классов.

— Ах, я не понимаю, что не так с нынешними детьми, — жаловалась она. — Учат английский со второго класса и все равно ничего не знают, все равно у них тройки, вот нас учили...

— Да плохо ж учили, — заметила я. — Вот вы знаете английский?

— У меня была пятерка.

— И? После школы вы свободно читали? Смотрели кино без перевода и субтитров? Могли поддержать диалог с иностранцем?

— Нет, конечно, но у меня была пятерка!

Мне кажется, она даже не поняла всей абсурдности ситуации.

Но абсурда хватает и сегодня. Если ориентироваться на экзамены, то, получается, что требования к освоению языка в школе высокие. А если исходить из практики, что эти экзамены сдают всего лишь 10-15% школьников, а для остальных и контроля толком нет, то вообще непонятно, что там у нас в среднем по больнице. И теперь вот еще чиновники постоянно всеми своими действиями показывают, что контроль и не нужен. Видимо, потому что у нас страх как боятся любой честной статистики. И смысл тогда вообще в каких-то требованиях? И зачем тогда учителям стараться, из кожи лезть, если тех, кто целенаправленно выбирает английский, могут и репетиторы подготовить, а двоечникам легко просто нарисовать тройки? Как будто двоечникам заняться нечем, они вон родным русский владеют в лучшем случае на уровне А2, зачем им еще какие-то «мертвые языки».

Но если серьезно, то как-то всего очень жаль. Жаль того, что было проделано. Жаль всех тех улучшений, которые очень медленно, очень дозированно, но входили в нашу школу. Вроде бы шли, шли и шли к тому, чтобы иностранный язык занял и в программе, и в сознании учеников такое же важное место, как русский и математика, история и литература, а потом взяли и рукой махнули. Отбой. Зря старались. Можно, дескать, расслабиться. И вот теперь иностранный в школе — это что-то вроде физкультуры: руками помахали (за неимением слов), посопели (стараясь эти слова все же найти) и довольные разошлись.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.