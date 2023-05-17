Туда ему и дорога!

Удивительное реакции можно наблюдать в сети на грядущий уход Tinder из России. Вздохи облегчения, сарказм, плевки. Даже по McDonald's немножко грустили. По IKEA вообще многие рыдали навзрыд. А тут вдруг такое единодушие. Даше воодушевление. Высмеивать и проклинать Tinder в последние годы стали даже те, кто его – такой удобный, такой прогрессивный! – когда-то воспевал. Что же произошло?

Говорят, Tinder поломался, и никто никого там давно не находит. Ни для каких целей. А для каких-то там не ищут! То, что одним нужен исключительно секс, а другим большая и светлая, – это понятно. Но феномен поисков сотрудников в фирму и компании для катания на велосипеде в парке у дома поистине удивителен. Видимо, рекрутинговые сервисы и домовые чаты поломались еще раньше. Но вот какой-то вирус будто бы сразил и главное дейтинговое приложение.

Появились даже конспирологические теории. Пишут, что великий и ужасный алгоритм специально работает так, чтобы мэтчей у всех было как можно меньше. Чтобы все сидели на сайте до посинения, обеспечивали трафик, покупали какой-нибудь Gold, ну и вообще, чтобы не выходили из матрицы. Правда, в таком ключе неудачи в Tinder объясняют в основном мужчины. Женщины в заговор искусственного интеллекта не верят, они видят баг не в программах, а в человеческом. Они не плачутся, что совсем не случается мэтчей, они горько вздыхают, что от этих «совпадений» нет никакого толку. Все проваливается в черную дыру под названием «привет-как-дела» – иные люди оказываются хуже машин.

И самое печальное, что все эти горести не получается списать на субъективные представления о прекрасном разных травмированных индивидов (хотя кто не травмирован!). Увы, грустная картина подтверждается результатами социологических исследований.

Еще в 2019 году социологи анализировали поведение пользователей в сервисах знакомств и пришли к интересным выводам. Оказалось, что женщины находят привлекательными только 20% мужчин. А мужчины в целом положительно оценивают около 50% женщин. И вот незадача – 40% понравившихся мужчинам дам не отвечают им взаимностью – свайпают влево, «чертовы принцеждалки». В общем, пока женщины сетуют на то, что они вязнут в унылых переписках, многие мужчины не получают даже шанса кому-нибудь написать.

Кроме того, сайты знакомств ярко подсветили и другие диспропорции в гендерном поле. То, что мы раньше знали только из абстрактных статистических отчетов, приобрело поистине выпуклые, даже художественные формы. Одно дело знать, что высшее образование имеют 37% женщин и только 29% мужчин, и совсем другое – обнаружить себя в беседе с человеком, не различающим Гоголя и Гегеля (какие уж там Моне и Мане!). Одно дело читать экономические сводки, что женщины гораздо активнее развивают сферу туризма и что они не только традиционно больше денег тратят на театры, музеи и выставки, но и в рестораны стали ходить чаще мужчин, и совсем другое дело – листать анкеты с агрессивными выпадами против путешественниц и любительниц кафе.

Одно дело помнить, что женщины в среднем на десять лет живут дольше мужчин, и совсем другое – видеть почему. Ох уж эти фото возлияний на кухнях с еще советским ремонтом! Одно дело читать о феминизации мужчин и маскулинизации женщин в каком-нибудь веселом научпопе, и совсем другое – наблюдать рыцарей с такой тонкой душевной организацией, что их выводят из равновесия вопросы о профессии. Да что говорить, ловить себя на том, что сама-то ты отнюдь не такая трепетная, как юноши со взором горящим, что ты-то к поиску подходишь рационально, четко, если не сказать хуже, технично... по-мужски – тоже так себе удовольствие.

Как тут не закручиниться? Печальная, печальная картина. А если еще и добавить, что это грустная лента транслируется с постоянными помехами в эфире – совсем тоска, конечно. Что за помехи? В сущности, те же, что одолевают все интернет-пространство. Реклама и спам, повышенная активность ментально-нездоровых товарищей, разные мошеннические промыслы и просто мелкое жульничество. Об аферистах из Tinder уже вовсю кино снимают. Аферистов, надо заметить, хватает среди обоих полов, как и просто жалких пройдох, вечно втюхивающих везде инвестирование и прочий гербалайф.

Вот и не жалеет народ о Tinder. Как не жалел никто об ушедших в прошлом году Badoo и Bumble. Никто и не вспоминает. По крайней мере, добрым словом. А так понятно, свято место пусто не останется. К тому же есть еще Mamba. Даром что нынешние сорокалетние ее без содрогания не вспоминают. Появились новые российские сервисы. Пользователи шутят, что скоро и «Госуслуги» замутят дейтинг. Для создания по-настоящему серьезных отношений. Мэтчи будут возможны только по паспортным данным. Информационную поддержку будет оказывать ФНС – ну, чтобы все сразу видели, кто задолжал государству. Известное дело – тот, кто, обворовывает государство, обдерет как липку и несчастных, жаждущих любви. А если кто не изменяет отечеству, не изменит и другу сердечному.

Шутки шутками, но что делать на самом деле – непонятно. Все же технологии людей серьезно изменили. В каких-то аспектах, может быть, даже необратимо. Тотальный онлайн действительно создает иллюзию бесконечного выбора. И мышление современного сапиенса действительно становится все более дискретным, вечное мельтешение картинок отвлекает, рассеивает внимание, дробит нашу реальность.

Многие, алчущие искреннего к себе интереса, душевного тепла, живого сердечного отклика, может статься, уже не способны разглядеть искомое в пучине жизни, не готовы по-настоящему с этим столкнуться и не в силах ответить на такое счастье равнозначно. Чтобы увидеть – нужно вглядываться, чтобы удержать – нужно вкладываться. Не инвестировать, а делиться своим собственным душевным ресурсом. Это трудно. Но точно так же изнурителен сегодня для человека 30-50 лет, человека, отягощенного работами, заботами, ипотеками, границами, травмами, и поиск секса на одну ночь в радиусе десяти километров от дома. Вот и выходит: ни секса, ни душевного взаимопроникновения, прости господи. Все на бегу, все отдано на откуп алгоритму. Свайп, свайп, свайп – отщелкиваются кадры пролетающей мимо жизни.

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