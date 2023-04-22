Двоемирие российской школы

Странное раздвоение можно наблюдать в школе в последние годы. Например, есть у ребенка в расписании математика, а потом еще что-то похожее на математику, но не она. Или есть чтение и литература, а потом опять что-то похожее, но не про книжки, а рядом. Или есть окружающий мир и биология с географией, а к ним в нагрузку еще что-то такое затейливое, не очень понятное. Все это идет после основных уроков, в формате внеурочной деятельности, элективов, факультативов. Все это под названием «Какая-то там грамотность»: читательская, математическая, финансовая, естественно-научная, бытовая, компьютерная и, наконец, функциональная. Что это за параллельные вселенные? Зачем они? Почему нельзя обойтись одной?

Корни этого веселья растут из международных исследований качества образования, всех этих PISA, TIMSS и прочих PIRLS. Дело в том, что эти исследования проверяют не столько знания, сколько умение использовать эти знания в жизни. То есть никому там не сдалась теорема Пифагора как таковая, способность цитировать Толстого целыми страницами или рисовать по памяти человеческую почку в разрезе. Важно, может ли школьник решить с помощью геометрии какие-то повседневные задачи, например, в плане мелкого ремонта, действительно ли он понимает смысл текста, допустим, судебного решения, и соображает ли он, как рассчитать, сколько надо взять с собой воды, если вдруг решил денек погулять по Сахаре. Достижения российских школьников в ходе этих исследований не особенно впечатляли.

В 2018 году, например, в рейтинге PISA наши учащиеся оказались на 31-м месте по чтению, на 30-м – по математике и на 33-м – по естественным наукам. Это расстроило многих чиновников от министерства просвещения и Рособрнадзора. И они дали школам наказ догнать и перегнать всех, кого только можно. В общем, партия сказала: «Надо», комсомол, тьфу, школа ответила: «Есть!». Логично было бы предположить, что для этого следовало бы подтянуть качество преподавания школьных дисциплин, может быть, что-то подкрутить в программах и методиках, или даже – страшно представить! – привлечь профессиональных предметников, повысив, как вариант, зарплаты в сфере образования. Но у нас опять пошли иным путем. Базово менять ничего не стали, просто предложили подготовиться всем как-нибудь по-быстрому в свободное от учебы время. Начались натаскивания. Вместо всестороннего изучения классических предметов стали прорешивать между делом задачи из тестов предыдущих лет. Все как мы любим, короче.

Следующие замеры должны были проводится в 2021 году. Из-за ковида исследования перенесли на весну 2022-го. По известным причинам Россия оказалась за бортом этого мероприятия. Однако от идеи поизмерять, насколько школьники преуспевают в разных видах грамотности, никто отказываться не стал. Объявили: мы, мол, и сами с усами, протестируем своих школяров в узком кругу – так оно даже и лучше. Зря, что ли элективы вводили.

Вот так образование наше и раздвоилось, как будто смотришь на него слегка нетрезвым или сильно перечитав Гофмана: тут математика и тут математическая и финансовая грамотность, тут информатика – и тут это самое.

Почему одно не интегрировать в другое, непонятно. Ладно, нет экономики, она идет отдельным блоком в обществознании, но ведь экономические задачи точно есть в курсе алгебры. В ЕГЭ включены разные головоломки на тему, какой лучше выбрать кредит и как рассчитать сложный процент. Практикориентированных заданий вообще много в разных дисциплинах: и в биологии, и в химии, и в физике, для малышни – в окружающем мире (хотя и сложно порой понять направление мысли составителей этих заданий). Так почему все буксует? Зачем сверх основной программы детей, их родителей и педагогов заваливают еще всевозможными факультативами, точечными мероприятиями, дистанционными курсами и тестами? Причем делается это все без какой-либо системы, логики и здравого смысла.

Вот прекрасное из последнего. В начале весны по школам Петербурга разослали распоряжения всем принять участие в акции «Всероссийские недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2023 года». Многие завучи тут же поспешили скинуть это на классных руководителей. И неважно, что почти во всех школах теперь вроде бы есть оплачиваемая внеурочная деятельность по той же финансовой грамотности и ответственные за нее лица, не важно, что большинство классных руководителей ведут предметы, по содержанию далекие от экономики. Если нужно обеспечить массовость, то все средства хороши. Результаты, правда, обычно скверные, но это ничего, главное – движуху устроить и заставить потом всех отчитаться. В этот раз отчитываться нужно было перед комитетом финансов. Искренне надеюсь, что это дивное начинание если не большинство, то хотя бы многие педагоги саботировали.

Или вот тоже интересное. Еще раньше по петербургским школам разослали программы курсов по здоровому питанию для детей. Пройти их должны были как ученики средней школы, так и начальной. А там куча обучающих очень долгих видео, статей, инструкций и в конце тестирование с получением сертификатов. Контроль опять возложили на классных руководителей. И вот они несчастные упрашивают мам и пап поучаствовать в этом дурдоме, прислать, значит, эти сертификаты. В родительских чатах плач и скрежет зубов: учительницу обижать никто не хочет (вдруг она потом двойки ребенку ставит начнет), но и тесты какие-то совсем уж адские, даже интернет не помогает (видео смотреть дураков нет, да и некогда).

Сориентировались потом все же как-то, Ивановы списали половину у Петровых, Петровы – половину у Ивановых, так победили. Так дети «прошли» очередной курс по ЗОЖ. В рамках обычной-то программы ведь им истины о том, что овощи полезны, а чипсы – дрянь, не откроются. Чтобы этим тайным знанием овладеть надо в орден избранных вступить. А так родители сертификат скачали и вроде как знание само в голове появилось и активировалось, да?

Профанация, конечно. Имитация. Абсурд. Трата времени и нервов. А на выходе пшик. Зачем все? А это, говорят, вопрос, неправильный. Правильный – не зачем, а почему. Ответ угадаете? Оказывается, от неграмотности все. Зимой президент Российской академии образования Ольга Васильева все популярно объяснила. Дети перегружены школой, но при этом не могут освоить программу, потому что у них функциональной грамотности нет! Все, круг замкнулся. Мы-то думали, что эта самая грамотность – результат обучения, итог освоения всех основных дисциплин, а теперь, оказалось, что она – условие. Ну, спасибо, что уточнили. Теперь будем строить дом начиная с крыши. Наверное, так и правда лучше получится.

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