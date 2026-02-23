ЕС дал ответ Трампу по поводу его новой «глобальной пошлины»

ЕС потребовал от США неукоснительно соблюдать условия торгового соглашения и не вводить «глобальные пошлины» после решения американского Верховного суда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

В документе подчеркивается, что действия Вашингтона не способствуют реализации целей, зафиксированных в совместном заявлении ЕС и США о сделке, — ведению справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной трансатлантической торговли с привлечением инвестиций.

До этого в Еврокомиссии заявили по этой теме, что «сделка есть сделка».

Reuters отмечает, что это гораздо более жесткая формулировка, чем прозвучала после объявления президента США Дональда Трампа о 15-процентной «глобальной пошлине» на импортные товары. Тогда в ЕС просто сообщили, что изучают ситуацию и контактируют с американской администрацией.

Теперь же Брюсселе настаивают на том, чтобы Вашингтон предоставил полную ясность по поводу своих дальнейших шагов. В минувшую пятницу Верховный суд США признал незаконными глобальные торговые пошлины Трампа и отменил их. Тот высмеял это решение и заявил, что повышает тариф с прежних 10% до 15%.

По оценке аналитиков, это больше всего выгодно странам, торговлю с которыми Трамп традиционно старался ограничивать, — Китаю и Бразилии. Сейчас действуют более высокие таможенные сборы на поставки их товаров в США, поэтому «глобальная торговая пошлина» в 15% станет для них понижением расходов.

Власти Китая отреагировали заявлением о том, что Вашингтону следует полностью отменить пошлины на товары от торговых партнеров, введенные в одностороннем порядке.

Ранее европейский бизнес испугался отмены знаменитой пошлины Трампа.