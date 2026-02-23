Размер шрифта
ЕС дал ответ Трампу по поводу его новой «глобальной пошлины»

Еврокомиссия потребовала от США неукоснительного соблюдения торговой сделки
Global Look Press

ЕС потребовал от США неукоснительно соблюдать условия торгового соглашения и не вводить «глобальные пошлины» после решения американского Верховного суда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

В документе подчеркивается, что действия Вашингтона не способствуют реализации целей, зафиксированных в совместном заявлении ЕС и США о сделке, — ведению справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной трансатлантической торговли с привлечением инвестиций.

До этого в Еврокомиссии заявили по этой теме, что «сделка есть сделка».

Reuters отмечает, что это гораздо более жесткая формулировка, чем прозвучала после объявления президента США Дональда Трампа о 15-процентной «глобальной пошлине» на импортные товары. Тогда в ЕС просто сообщили, что изучают ситуацию и контактируют с американской администрацией.

Теперь же Брюсселе настаивают на том, чтобы Вашингтон предоставил полную ясность по поводу своих дальнейших шагов. В минувшую пятницу Верховный суд США признал незаконными глобальные торговые пошлины Трампа и отменил их. Тот высмеял это решение и заявил, что повышает тариф с прежних 10% до 15%.

По оценке аналитиков, это больше всего выгодно странам, торговлю с которыми Трамп традиционно старался ограничивать, — Китаю и Бразилии. Сейчас действуют более высокие таможенные сборы на поставки их товаров в США, поэтому «глобальная торговая пошлина» в 15% станет для них понижением расходов.

Власти Китая отреагировали заявлением о том, что Вашингтону следует полностью отменить пошлины на товары от торговых партнеров, введенные в одностороннем порядке.

Ранее европейский бизнес испугался отмены знаменитой пошлины Трампа.
 
