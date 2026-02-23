Размер шрифта
Названы две страны, которые неожиданно выиграют от новой торговой пошлины Трампа

FT: Бразилия и Китай выиграют от новой глобальной торговой пошлины Трампа
Damir Sagolj/Reuters

Введенная президентом США Дональдом Трампом 15-процентная глобальная торговая пошлина принесет наибольшую выгоду Китаю и Бразилии. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на анализ независимой организации по мониторингу торговли Global Trade Alert (GTA).

Нововведение Трампа образом положительно скажется на странах, для которых пошлина в 15% — не повышение, а понижение по сравнению с ранее действовавшими американскими тарифами. Например, для Бразилии средняя тарифная ставка в результате снизится на 13,6 процентных пункта, а для Китая — на 7,1.

Основной удар от новых торговых мер США примут их давние союзники — в частности, Великобритания, Евросоюз и Япония.

Об установлении «глобальной торговой пошлины» на уровне 15% Трамп объявил 20 февраля — после того как Верховный суд США отменил ранее введенную им 10-процентную пошлину, признав ее незаконной.

Лидер британской партии «Либеральные демократы» Эд Дейви призвал премьер-министра страны Кира Стармера подать против Трампа иск на $100 млрд за экономический ущерб. В Евросоюзе при этом заверили, что не станут выходить из торгового соглашения с США из-за последних решений главы государства.

Ранее Трамп резко повысил пошлину на импорт товаров из Южной Кореи.
 
