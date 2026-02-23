Трамп высмеял решение Верховного суда США по пошлинам

Трамп: Верховный суд своим решением по пошлинам дал мне больше полномочий

Президент США Дональд Трамп заяви, что Верховный суд страны своим решением по пошлинам дал ему гораздо больше полномочий. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Верховный суд Соединенных Штатов... случайно и невольно предоставил мне, как президенту Соединенных Штатов, гораздо больше полномочий и силы, чем у меня было до их нелепого, глупого и вызывающего международный раскол решения», — написал Трамп.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом. Суд установил, что глава государства превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Телеканал NBC уточнил, что речь идет о тарифах в отношении Канады, Китая и Мексики, введенных, чтобы остановить поставки наркотиков в США. На фоне решения Верховного суда доллар подскочил по отношению к британскому фунту, евро и японской иене. Эксперты отметили, что это говорит о положительной реакции инвесторов на постановление.

Ранее Китай призвал США отменить пошлины в отношении торговых партнеров.