Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Трамп высмеял решение Верховного суда США по пошлинам

Трамп: Верховный суд своим решением по пошлинам дал мне больше полномочий
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп заяви, что Верховный суд страны своим решением по пошлинам дал ему гораздо больше полномочий. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Верховный суд Соединенных Штатов... случайно и невольно предоставил мне, как президенту Соединенных Штатов, гораздо больше полномочий и силы, чем у меня было до их нелепого, глупого и вызывающего международный раскол решения», — написал Трамп.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом. Суд установил, что глава государства превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Телеканал NBC уточнил, что речь идет о тарифах в отношении Канады, Китая и Мексики, введенных, чтобы остановить поставки наркотиков в США. На фоне решения Верховного суда доллар подскочил по отношению к британскому фунту, евро и японской иене. Эксперты отметили, что это говорит о положительной реакции инвесторов на постановление.

Ранее Китай призвал США отменить пошлины в отношении торговых партнеров.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!