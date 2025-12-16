На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Карты «Мир» могут стать полностью бесконтактными

НСПК: в России падает доля контактных платежей по картам «Мир»
Мария Девахина/РИА Новости

В России может исчезнуть возможность контактной оплаты картами «Мир». Об этом заявил руководитель операционно-технологической поддержки проектов Национальной системы платежных карт Сергей Бобров в ходе своего выступления на технологической конференции НСПК, передает ТАСС.

По его словам, уже сейчас фиксируется серьезное падение доли контактных платежей по этим картам. Бобров отметил, что на сегодняшний день карту вставляют в терминал менее чем в 1,5% случаев. По мнению эксперта, к 2031 году использование контактного интерфейса станет минимальным.

«Мы проектируем архитектуру на будущие десятилетия. По запросу рынка готовы подумать о том, чтобы отказаться от одного элемента, может быть неожиданного, речь идет о контактном интерфейсе», — сказал он.

Бобров добавил, что в системе «Мир» доля бесконтактных транзакций достигла 98,5%.

До этого стало известно, что карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе. Впервые такая функция стала применяться банками в период пандемии коронавируса, когда у граждан не было возможности посещать банковские отделения.

Ранее банки прокомментировали возможную массовую замену карт Visa и Mastercard на «Мир».

