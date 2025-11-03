Правительство премьер-министра Бельгии Барта де Вевера может 6 ноября уйти в отставку, если не сможет к этому сроку согласовать бюджет королевства на следующий год, предусматривающий выделение €1 млрд на поддержку Украины. Об этом сообщает портал L.

По данным издания, в понедельник состоится последняя попытка согласовать бюджет. Если добиться этого не удастся, то де Вевер в четверг представит соответствующий доклад королю Филиппу и подаст прошение об отставке.

В бюджет на 2026 год власти хотят заложить €10 млрд, однако не могут найти консенсус по источникам финансирования. Сам премьер предлагает повысить налог на добавленную стоимость (НДС) и снизить расходы на социальные выплаты, а другие партии настаивают на увеличении налогового бремени для богатых.

Если достичь согласия по бюджету не удастся, в Бельгии может начать расти процентная ставка по внешнему долгу, который превышает €1,5 трлн (около 250% ВВП).

До этого бельгийский генерал Фредерик Вансина заявил, что вооруженным силам королевства не хватает средств для противодействия угрозе дронов, и они не могут полностью защитить свои военные объекты.

Ранее на Западе назвали «тяжким бременем» спонсирование Украины без активов России.